Şapte „galactici“ pe lista pentru titlul de fotbalistul anului

Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA) a anunţat joi, pe site-ul oficial, lista jucătorilor nominalizaţi la premiul „The Best FIFA Men's Player 2017”, iar printre cei 24 de fotbalişti se numără şapte componenţi ai echipei Real Madrid, câștigătoarea UEFA Champions League și Supercupei Europei. Este vorba de Keylor Navas, Dani Carvajal, Sergio Ramos, Marcelo, Toni Kroos, Luka Modric și Cristiano Ronaldo, portughezul fiind desemnat cel mai bun jucător în 2016. Finalista Ligii Campionilor, Juventus Torino, are trei jucători nominalizați, la fel ca Bayern Munchen, Barcelona are patru, iar Chelsea, doi.

Jucătorii nominalizaţi de FIFA sunt următorii -

Keylor Navas (Costa Rica - Real Madrid)

Dani Carvajal (Spania - Real Madrid)

Sergio Ramos (Spania - Real Madrid)

Marcelo (Brazilia - Real Madrid)

Toni Kroos (Germania - Real Madrid)

Luka Cristiano Ronaldo (Portugalia - Real Madrid)

Modric (Croaţia - Real Madrid)

Andres Iniesta (Spania - FC Barcelona)

Lionel Messi (Argentina - FC Barcelona)

Neymar (Brazilia - FC Barcelona / Paris Saint-Germain)

Luis Suarez (Uruguay - FC Barcelona)

Gianluigi Buffon (Italia - Juventus Torino)

Leonardo Bonucci (Italia - Juventus Torino / AC Milan)

Paulo Dybala (Argentina - Juventus Torino)

Manuel Neuer (Germania - FC Bayern Munchem)

Arturo Vidal (Chile - FC Bayern Munchen)

Robert Lewandowski (Polonia - FC Bayern Munchen)

N'Golo Kante (Franţa - Chelsea Londra)

Eden Hazard (Belgia - Chelsea Londra)

Alexis Sanchez (Chile - Arsenal Londra)

Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon - Borussia Dortmund)

Antoine Griezmann (Franţa - Atletico Madrid)

Zlatan Ibrahimovic (Suedia - Manchester United)

Harry Kane (Anglia - Tottenham Hotspur)

Câştigătorul va fi decis de către căpitanii şi selecţionerii echipelor naţionale, de votul publicului pe site-ul fifa.com şi de sugestiile a peste 200 de jurnalişti din întreaga lume. Votarea va avea loc în perioada 21 august - 7 septembrie, iar cei trei finalişti vor fi anunţaţi la jumătatea lunii septembrie.

A doua ediţie a galei „The Best” este programată la 23 octombrie, la Londra.

