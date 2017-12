S-ar putea schimba radical situaţia în turismul românesc! Vezi cum!

O nouă lege care așteaptă să fie promulgată de președintele Klaus Iohannis a reușit să stârnească scandalul între patronatele din turism și câțiva reprezentanți ai Guvernului. După ce legea impozitului specific a trecut de Camera Deputaților și a fost transmisă spre promulgare, la sfârșitul săptămânii trecute, secretarul de stat în Ministerul de Finanțe, Gabriel Biriș, a făcut declarații care i-au supărat pe cei din Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR). Secretarul de stat susține că noua lege a impozitului specific, aprobată recent de Parlament, nu este în favoarea afacerilor mici: ”11.214 lei este suma minimă ce va trebui plătită de micile afaceri din domeniu (sub 20 metri pătrați). Adică un restaurant de 20 mp (afacere mică, de subzistență) va plăti un impozit specific pe metru pătrat cu 1.460% mai mare decât unul de 1.000 de metri pătrați”, scrie secretarul de stat într-o postare pe contul de pe o rețea de socializare. Potrivit acestuia, proprietarii de restaurante, baruri, pensiuni, hoteluri, dar și de tabere sau campinguri vor plăti din 2017 un impozit forfetar, de două ori pe an. Întreprinzătorii vor plăti impozitul forfetar indiferent de cifra de afaceri; asta înseamnă că și firmele care acum sunt declarate microîntreprinderi vor trebui să achite impozitul, începând cu 2017, după noua metodă de calcul.

DE CE VREA FPTR IMPOZITUL SPECIFIC?

Pentru a contracara afirmațiile lui Gabriel Biriș, FPTR a organizat luni, la Complexul hotelier Phoenicia, o conferință de presă pentru a prezenta care sunt avantajele acestei legi. Potrivit conducerii FPTR, legea impozitului specific reprezintă o facilitate pentru proprietarii de hoteluri, care ar urma să contribuie la stat cu bani nu în funcție de profit, ci în funcție de numărul de camere pe care o unitate hotelieră le are. În acest fel, explică reprezentanții FPTR, firmele care declarau că nu au profit, pentru a scăpa de impozit, vor ajunge să plătească totuși bani la stat, bugetul României încasând din 2017, când legea ar intra în vigoare, de 3 ori mai mulți bani decât în 2016. ”Acest impozit are tot atâta importanță ca și 9% TVA. De ce? Gândiți-vă numai că în zona de sud a litoralului sunt peste 10, 15 hoteluri care aproape nu funcționează. Când statul îți cere banii, impozitul pe cameră, se adună niște sume de bani care trebuie plătite, că e deschis, că e închis, că are grad de ocupare, că nu are grad ocupare. Și cel care are hotelul are două variante: să vândă sau să investească. Și atunci acest impozit va stimula investițiile”, a spus președintele FPTR, Mohammad Murad. În plus, reprezentanții FPTR susțin că de această lege nu vor fi afectați proprietarii de microîntreprinderi care au o cifră de afaceri mai mică de 100.000 de euro. ”Patronatele își doresc foarte mult această lege, de asta am lucrat la ea ani de zile. Nu renunțăm și facem un apel la președintele României să promulge cât mai repede legea”, a declarat și prim-vicepreședintele FPTR, Nicolae Bucovală.

Reprezentanții FPTR spun că în prezent, pentru a fenta plata impozitului pe profit, importante complexe hoteliere din țară se declară în pierdere. Potrivit unei anexe oferite de FPTR, câteva hoteluri renumite, precum Compania Hotelieră Intercontinental Romania SA, Grand Plaza Hotel, World Trade Center București SA sau Vega Turism, și-au declarat profitul 0 în anul 2011, pentru a scăpa de plata impozitelor către stat.