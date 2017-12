S-au anunţat nominalizările la premiile BAFTA

Drama "The Queen", în regia lui Stephen Frears, a primit zece nominalizări la ediţia din 2007 a premiilor BAFTA, fiind urmată în top de cel mai recent lung-metraj din seria de succes "James Bond", "Casino Royale", cu nouă şanse de cîştig. "The Queen" îşi dispută categoria Cel mai bun film cu "Babel", în regia lui Alejandro González Inarritu, "Cîrtiţa", în regia lui Martin Scorsese, "Ultimul rege al Scoţiei", în regia lui Kevin Macdonald şi "Fiecare se crede normal", semnat de Jonathan Dayton şi Valerie Faris.

Helen Mirren a fost nominalizată la categoria Cea mai bună actriţă pentru rolul reginei Elisabeta a II-a interpretat în "The Queen", în timp ce Stephen Frears a fost nominalizat la categoria Cel mai bun regizor alături de Alejandro González Inarritu, Martin Scorsese, Jonathan Dayton şi Valerie Faris şi Paul Greengrass, pentru "Zborul United 93". "Casino Royale" a fost nominalizat la nouă categorii, printre care Cel mai bun actor pentru interpretul principal Daniel Craig, Cel mai bun film britanic al anului şi Cel mai bun scenariu adaptat, în timp ce drama "Babel" a primit şapte nominalizări.

Nominalizările pentru Cel mai bun debut au fost anunţate încă de la începutul săptămînii şi printre posibilii cîştigatori se numără protagonista filmului "Casino Royale", Eva Green, Ben Whishaw din "Perfume" şi Cillian Murphy pentru rolul din "The Wind That Shakes the Barley". La categoria Cel mai bun film străin concurează lung-metrajele "Apocalypto", "Black Book (Zwartboek)", "Pan's Labyrinth", "Rang de Basanti (Paint it Yellow)" şi "Volver".

Cîştigătorii celei de-a 60-a ediţii a premiilor BAFTA vor fi anunţati în cadrul unei ceremonii ce va avea loc la Londra, la Royal Opera House, pe data de 11 februarie. Pentru prima dată în ultimii şase ani, ceremonia nu va mai fi prezentată de actorul Stephen Fry. Premiile industriţei cinematografice britanice au cîştigat importanţă din 2001, cînd ceremonia a fost programată înaintea premiilor Oscar, iar acum este unul dintre cele mai importante evenimente cinematografice internaţionale.