Scade Dunărea!

Debitul Dunării va înregistra o scădere, în perioada următoare, până la o valoare de 2.700 mc/s, cu peste o mie de metri cubi sub media multianuală a lunii octombrie, potrivit prognozei specialiştilor Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, publicată vineri. În intervalul 5 octombrie, ora 7.00 - 12 octombrie, ora 7.00, debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi scădere uşoară, situându-se la valori cuprinse între 2.700 şi 3.000 mc/s, sub media multianuală a lunii octombrie (3.850 mc/s). Totodată, în aval de Porţile de Fier debitele vor fi scădere, cu excepţia primelor două zile ale intervalului de prognoză, când vor fi staţionare pe sectorul Brăila-Tulcea. În ceea ce priveşte debitele de pe râuri, se anunţă valori în general staţionare, mai puţin pe cursurile superioare ale Crişului Alb şi Crişului Negru, şi cursul mijlociu al Timişului, unde vor fi în uşoară scădere, şi cursul inferior al Bârzavei, unde vor fi în creştere din cauza propagării. Pe de altă parte, se va menţine fenomenul de „sec” pe multe râuri mici şi pâraie din bazinele hidrografice: Someş, Crişuri, Mureş, Moraviţa, Amaradia, Oltul inferior, pe unii afluenţi ai Siretului (Ozana, Cracău, Bolatău, Agapia, Şuşiţa, Putna, Bârlad) şi pe unii afluenţi ai Bârladului şi Jijiei. Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub Cotele de atenţie. Conform prognozei hidrologice de medie durată, în intervalul 7 octombrie, ora 7.00 - 12 octombrie, ora 7.00, debitele medii zilnice vor fi, în general, staţionare, exceptând unele râuri mici din vestul, centrul şi nordul ţării, spre mijlocul intervalului de prognoză, când vor fi în creştere pe fondul precipitaţiilor prognozate şi a propagării.