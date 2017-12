Sclavi pe o plantaţie de puieţi

Peste o sută de oameni veniţi la muncă din Rîmnicu Vîlcea pentru împădurirea zonei din apropierea localităţii Vulturu au fost abandonaţi de patroni, într-o clădire insalubră, fără apă, mîncare şi energie electrică. Soarta oamenilor care au ajuns să cerşească mila vecinilor este cu atît mai nefericită cu cît mulţi dintre aceştia, bătrîni şi copii, sînt loviţi de boli care au transformat imobilul într-un adevărat focar de infecţie. Potrivit şefului de echipă al muncitorilor, cu toate că lucrările au ajuns pe ultima sută de metri, patronul societăţii contractante refuză să le plătească salariile care se ridică la peste 300 de milioane de lei vechi. În replică, reprezentantul societăţii “Glorioasa Prodcom” din Brăila acuză oamenii că nu şi-au îndeplinit obligaţiile contractuale şi că salariile vor fi acordate la încheierea recepţiei făcute de către Ocolul Silvic Hîrşova, beneficiarul lucrării.

Munca este brăţară de aur însă atunci cînd sînt implicaţi şi angajatori dornici de cîştiguri rapide şi ilicite, fără a ţine cont de oamenii care trăiesc de pe o zi pe alta din salariul lunar, experienţa goanei după o slujbă stabilă se poate transforma într-un adevărat coşmar. Mînaţi de nevoia de a-şi întreţine familiile rămase acasă, peste o sută de silvicultori rromi din Rîmnicu Vîlcea au decis în urmă cu trei săptămîni să plece în lume pentru a cîştiga un ban cinstit. Imediat cum s-au înţeles cu un patron brăilean pentru a lucra pe litoral, silvicultorii au plecat direct la Constanţa, avînd la ei doar cîţiva lei noi în buzunare şi hainele de pe ei. Încrezători în promisiunile unor cîştiguri care să să le asigure traiul în această iarnă, oamenii au plecat să lucreze la campania de împăduriri de toamnă demarată de Ocolul Silvic Hîrşova, în zona localităţii constănţene Vulturu. Treptat, dorinţa de mai bine a muncitorilor s-a transformat într-o adevărată luptă pentru supravieţuire. Mărturiile oamenilor care au devenit peste noapte muritori de foame, deşi dau în brînci cît este ziua de lungă, sînt cutremurătoare. Unii au decis să rupă tăcerea şi să vorbească despre condiţiile în care au fost nevoiţi să trăiască, dar şi despre munca pe care au prestat-o fără să primească vreun leu. Vasile Drăgoi este şeful de echipă al rîmnicenilor sosiţi pe plaiuri dobrogene însă spune că deşi meseria este practicată din tată în fiu, iar de-a lungul timpului i-a oferit numai satisfacţii, totuşi, dacă ar fi ascultat sfaturile soţiei, nu ar fi ajuns să treacă prin aşa ceva. Oamenii spun că pe lîngă faptul că nu au fost plătiţi pentru munca prestată, reprezentanţii Ocolului Silvic au făcut tot ce le-a stat în putinţă pentru a nu le achita salariile. "Rromii din Rîmnicu Vîlcea sînt recunoscuţi ca buni silvicultori, muncitori şi oameni la locul lor. Aşa cum se întîmplă în fiecare vară, luna trecută, ne-am înţeles cu patronul societăţii < Glorioasa Prodcom > din Brăila, Marius Grigore, că vom lucra pentru amenajarea unei suprafeţe de 18 hectare, în vederea împăduririlor din această toamnă. Cu toate că am fost atenţionat să nu accept, mai ales că aveam cu mine mai mulţi oameni, nu am ascultat şi acum îmi pare rău. Am ajuns să murim de foame, şi asta în condiţiile în care avem de recuperat 300 de milioane de lei", a declarat Vasile Drăgoi.

Oamenii trăiesc în mizerie, fără apă şi mîncare

Mai mult decît atît, ceea ce îi deranjează cel mai tare pe cei peste o sută de năpăstuiţi sînt condiţiile insalubre în care locuiesc. Au refuzat să trăiască în corturi pe cîmp, iar patronii i-au abandonat într-un imobil de la marginea comunei. Cum te apropii de blocul care străjuieşte şoseaua din Vulturu, aidoma unei fantome, priveliştea te înfioară. Dacă vrei să intri pe holurile acestuia, îţi trebuie mască de gaze. Mirosul pestilenţial se simte la fiecare pas, iar spaţiile de locuit sînt adevărate focare de infecţie. Imobilul nu are reţele de canalizare, conductele au fost tăiate de cînd lumea, iar despre curent electric nici nu poate fi vorba. Pe parcursul celor trei săptămîni de cînd au fost abandonaţi de patroni, locuitorii imobilului au transformat camerele în depozite pentru gunoaiele menajere. Pereţii sînt mucegăiţi sau scrijeliţi de alţi nefericiţi care au avut ocazia să "locuiască" în aceste spaţii urîte şi neprimitoare, în vreme ce oamenii au ajuns să doarmă, cu mic, cu mare, direct pe ciment, pe saltele improvizate cu paie adunate de pe cîmp. "Am venit să muncim pentru un ban cinstit şi am ajuns să trăim ca animalele. Nu avem mîncare sau apă, noroc cu o vecină care ne mai lasă să luam cîte o căldare de la fîntîna sa. Cu toate că am mers la muncă sezonieră în diferite zone ale ţării, aşa ceva nu mi s-a întîmplat niciodată", a povestit Gheorghiţa Bădălan, o femeie în vîrstă de 60 de ani. Pentru că locuinţele nu mai sînt racordate la reţeaua de apă, oamenii îşi fac nevolie pe unde apucă, în faţa imobilului sau dincolo de şosea. Este un loc în care cu greu poţi spune că trăiesc oameni şi unde s-ar impune măsuri drastice, mai ales că familiile locatare au şi mulţi copii. "Avem oameni care s-au îmbolnăvit de stomac, copiii sînt răciţi, iar în urma unei vizite a medicilor de la dispensarul din localitate am fost informaţi că mai avem şi cinci persoane bolnave de plămîni. În momentul în care am negociat cu Marius Grigore clauzele contractuale, am primit asigurări că vom avea cazare, mîncare şi apă minerală. Din păcate, am ajuns să lucrăm precum sclavii, cu drumuri de cîte 8 km, străbătuţi zilnic prin soare, vînt sau ploaie, fără apă şi mîncare. Este inuman ce se întîmplă", a declarat Vasile Drăgoi.

Patronii dau vina pe muncitorii rîmniceni

"Contractul" de muncă oferă patronului drept de viaţă şi de moarte asupra silvicultorilor. Deţine controlul în privinţa muncii prestate de fiecare muncitor în parte, iar dacă nu îi convine cum a fost săpat şi pregătit pămîntul pentru plantarea puieţilor, decide dacă oamenii pot primi banii cuveniţi. "Deşi am discutat în repetate rînduri cu patronul pentru a primi banii, ni s-a spus că nu se poate întrucît Ocolul Silvic nu a făcut plata recepţiei. La rîndul lor, beneficiarii lucrării susţin că doar Marius Grigore poate hotîrî cînd ne primim banii", a mai afirmat Vasile Drăgoi. Contactat telefonic pentru a explica situaţia dramatică prin care trec oamenii, reprezentantul firmei brăilene a început să înjure în stînga şi în dreapta, după care ne-a pasat partenerului său de afaceri. "Sînt foarte multe clauze în contract, însă oamenii nu au respectat nicio normă referitoare la calitatea lucrărilor. Totuşi, aceştia îşi vor primi banii la încheierea lucrărilor, iar în privinţa condiţiilor inumane în care locuiesc, este doar vina şefului de echipă care care ar fi trebuit să asigure oamenilor adăposturi normale", a declarat reprezentantul firmei "Glorioasa Prodcom" Brăila, Lucian Căprariu.