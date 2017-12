Scumpirea gazelor nu va avea efecte importante asupra inflaţiei

Analiştii economici cred cã decizia de majorare a tarifelor la gaze naturale în luna noiembrie, contrar calendarului privind evoluţia preţurilor administrate, a fost adoptatã dupã consultãri cu banca centralã şi nu va inluenţa în mod semnificativ creşterea preţurilor pînã la finele acestui an. Supraperformanţa la nivelul ratei inflaţiei în primele nouã luni, cînd creşterea preţurilor a fost de 5,48% faţã de luna septembrie 2005, a fost unul dintre motivele pentru care banca centralã a considerat oportunã majorarea tarifelor, cred analiştii. Banca Naţionalã a României (BNR) ţinteşte o ratã a inflaţiei în intervalul 4-6% la finele acestui an şi 3-5% la sfîrşitul anului viitor. Viceguvernatorul BNR Cristian Popa a afirmat recent cã inflaţia ar putea fi sub 5% în acest an.

Autoritatea Naţionalã de Reglementare în domeniul Gazelor Naturale a anunţat, vineri, cã tarifele la gaze naturale pentru clienţii casnici şi cei industriali şi consum redus vor fi majorate cu 8,1-8,5% la 11 noiembrie. Instituţia afirmase însã, la jumãtatea lunii septembrie, cã în acest an nu vor mai avea loc scumpiri la gaze. "La o astfel de decizie autoritatea monetarã ar trebui consultatã şi cred cã banca centralã a ştiut de aceastã decizie. Avînd în vedere evoluţia preţurilor de pînã în prezent, introducerea încã unei ajustãri de preţuri administrate în acest an are sens", a declarat Florian Libocor, analist.