Scurtmetrajele româneşti, în Portugalia

Cinematografia românească va fi reprezentată, şi în acest an, la Festivalul Internaţional de Scurtmetraje Curtas Vila do Conde din Portugalia, competiţia la care, în 2010, Adrian Sitaru a fost distins cu Marele Premiu City of Vila do Conde pentru „Colivia”.

De această dată, România va fi reprezentată de 11 producţii, repartizate pe trei secţiuni diferite: Competiţie Internaţională, Off Side şi Panorama Europeană. La secţiunea Off Side va fi proiectat documentarul lui Corneliu Porumboiu „Al doilea joc”. Scurtmetrajele de la secţiunea Panorama Europeană vor fi proiectate pe 8 iulie şi sunt semnate de Cristian Pascariu, Mihaela Popescu, Fekete Szabolcs, Mihai Sofronea, Sabin Dorohoi, Andrei Sopon, Igor Cobileanski şi Marius Roşu.

Tot pe 8 iulie, Radu Jude va demonstra, în cadrul competiţiei internaţionale, că... „Trece şi prin perete”. În competiţia internaţională va fi prezentat şi documentarul „Giant”, de Salla Tykkaş, o coproducţie româno-finlandeză.

În juriul celei de-a 22-a ediţii a festivalului Curtas do Vila do Conde, care se va desfăşura între 5 şi 13 iulie 2014, se va afla regizorul Paul Negoescu, prezent la festival cu sprijinul Institutului Cultural Român din Lisabona.

În 2011, la festivalul portughez, Anca-Miruna Lăzărescu a obţinut premiul RTP2 Onda Curta şi Premiul publicului.