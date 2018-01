Se anunță ninsori la Constanța și minime cu minus! Vezi când!

Meteorologii anunță ninsori la malul Mării Negre, în următoarele zile. Astfel, luni, 18 decembrie, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 3 și 6 grade C, iar minimele se vor situa în intervalul -4 și 2 grade C. Marți, 19 decembrie, sunt anunțate precipitații sub formă de ninsoare; temperaturile maxime vor fi cuprinse între 0 și 3 grade C, iar minimele între -5 și -2 grade C. Și ziua de miercuri, 20 decembrie, va fi la fel de friguroasă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 1 și 3 grade C, iar minimele se vor situa în intervalul -5 și -2 grade C. Și în această zi sunt anunțate ninsori. Vom reveni cu eventualele modificări anunțate de meteorologi.