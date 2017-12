Se ia în calcul vaccinarea în școli!

Ministrul Sănătății, Florian Bodog, a declarat joi, într-o conferință de presă, că se ia în calcul readucerea vaccinării în școli, însă acest lucru este unul sensibil, având în vedere că toată gestionarea stării de sănătate a copilului o face medicul de familie. Întrebat dacă se ia în calcul readucerea vaccinării în școli, ministrul a răspuns: "Și eu când eram copil am fost vaccinat la școală. Se ia în calcul și acest lucru, însă subiectul este destul de sensibil, pentru că toată gestionarea stării de sănătate a copilului o face medicul de familie". Bodog, citat de Agerpres, a afirmat va fi făcută o campanie "foarte intensă" de conștientizare privind importanța vaccinării. "Am transmis deja Consiliului Național al Audiovizualului un mesaj care probabil va fi transmis fiecărei televiziuni și am să vă rog să îl preluați. În același timp, pregătim și o campanie foarte intensă pentru absolut toate programele de vaccinare pe care urmează să le demarăm", a spus ministrul Sănătății.