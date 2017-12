Se întorc ploile

Vremea va rămâne capricioasă și în zilele următoare în sud-estul țării, când sunt posibile ploi însoțite de descărcări electrice, spun meteorologii. Sâmbătă, 23 aprilie, vremea va fi normală termic, cu cerul temporar noros. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 şi 22 de grade C, iar cele minime între 8 şi 11 grade C. Duminică, 24 aprilie, vremea va fi în general instabilă şi se va răci uşor. Cerul va fi temporar noros şi local vor fi averse şi descărcări electrice, mai ales după-amiaza şi noaptea. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări trecătoare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 şi 21 grade C, iar cele minime între 8 şi 11 grade C. Luni, 25 aprilie, vremea se menţine în general instabilă. Cerul va fi mai mult noros şi pe arii relativ extinse vor fi averse şi posibil descărcări electrice, în special după-amiaza şi noaptea. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări trecătoare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 şi 18 grade C, iar cele minime între 7 şi 11 grade C.