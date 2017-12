Seacă Dunărea!

Cotele apelor Dunării vor continua să fie în scădere, până la valoarea de 3.700 mc/s, cu 600 mc sub media multianuală a lunii august, în timp ce nivelurile râurilor sunt, în general, staţionare, potrivit datelor publicate, ieri, de Administraţia Naţională “Apele Române” (ANAR). În aval de Porţile de Fier, debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia-Brăila, în creştere pe sectorul Galaţi-Isaccea şi staţionare la Tulcea. Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere, respectiv de 3.700 mc/s. Tot o scădere a debitelor Dunării se va semnala în aval de Porţile de Fier, pe sectorul Gruia-Galaţi, staţionare la Isaccea şi în creştere uşoară la Tulcea. În ceea ce priveşte situaţia hidrologică de pe râuri, hidrologii precizează faptul că debitele au fost, în general, staţionare, exceptând râurile Crasna, Barcău, Crişuri, Arieş, cursurile mijlocii şi inferioare ale Someşului şi Mureşului, unde au fost în scădere uşoară. Fenomenul de “sec” se înregistrează pe unele râuri din bazinul inferior al Oltului (Cungrea Mică, Cungrea Mare, Mamu, Beica, Teslui), Suşiţa - sector aval Străoane, confluenţa râu Siret (judeţul Vrancea), Cracău - sector Slobozia (judeţul Neamţ), Putna - între comuna Bolateşti, sat Purceleşti şi comuna Vânători, sat Mirceşti (judeţul Vrancea) şi pe unele râuri din bazinele Bârladului şi Prutului. Debitele se situează sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 20-70% din mediile multianuale lunare, mai mici (sub 20% din normalele lunare) pe Bârlad, Rm. Sărat, unele râuri din bazinele hidrografice Someş (Lonea, Fizeş, Cavnic) şi Mureş (Feernic, Vişa, Secaş, Sebeş), unii afluenţi ai Crişului Alb (Băneşti, Sighişoara), Crişului Negru (Holod, Teuz), Prutului (Jijia) şi Oltului inferior şi mai mari (70%-90%) pe Jiu. Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub Cotele de Atenţie. Debitele vor fi staţionare, exceptând cursurile inferioare ale Someşului şi Mureşului, unde vor fi în scădere uşoară, iar, izolat, sunt posibile mici creşteri de niveluri şi debite pe unele râuri din zonele de munte din cauza averselor prognozate.