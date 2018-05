SEAP-ul, inutil în cazul achiziţiilor rapide! Ce e de făcut

Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) nu funcţionează la modul optim şi nu este util în cazul achiziţiilor rapide, a declarat, marţi, Bogdan Puşcaş, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP), în cadrul unei conferinţe pe teme de profil. "Încercăm să decuplăm achiziţiile de valoare mică de SEAP, care, deşi a făcut paşi înainte, nu funcţionează aşa cum ne dorim. Cel puţin pe partea de achiziţii directe nu este foarte util în achiziţia rapidă, atunci când ai nevoie şi achiziţia care să-ţi servească scopului pentru care te-ai adresat operatorului economic SEAP. Ne-am dori foarte mult ca SEAP să facă parte din ANAP", a spus Puşcaş.

Potrivit acestuia, şi catalogul electronic ar trebui îmbunătăţit. "Catalogul electronic, între ce ne dorim noi să fie şi cum este el azi, cred că are suficiente resurse de îmbunătăţire. Ne-am dori să semene cu un magazin online, unde să fie şi fotografii, şi toate datele de contact, şi facilitate de autocorectare a preţului şi aducerea la zi a ofertelor. Au fost cazuri când unii agenţi căutau o ofertă şi descopereau că nu mai era activă de doi-trei ani pentru că cineva a uitat să o scoată", a arătat oficialul ANAP.

El a subliniat că foarte multe ţări din UE au multiple platforme de tranzacţionare publică, în timp ce România este printre puţinele care are o singură astfel de platformă. Anterior, în cadrul aceleiaşi conferinţe, Puşcaş a declarat că Guvernul va modifica în următoarele două săptămâni procedurile de achiziţii publice, pentru simplificarea acestora, având inclusiv acordul scris al Comisiei Europene. "În următoarele două săptămâni, Guvernul va adopta o ordonanţă de urgenţă şi o hotărâre pentru a simplifica procedurile de achiziţie publică. Vom aduce claritatea mult aşteptată de toată lumea şi vom modifica acele prevederi care şi-au dovedit ineficienţa în cei doi ani de la transpunerea directivelor europene", a spus reprezentantul ANAP.

El a arătat că există inclusiv acordul Comisiei Europene, într-un document în care sunt recunoscute eforturile de simplificare în linie cu directivele comunitare. Puşcaş a enumerat câteva noutăţi: "Modificăm pentru autorităţile contractante acea strategie de achiziţii publice pe care toată lumea o blama pe bună dreptate, pentru că nu a adus niciun beneficiu, şi vom spune în noul text că sub 125 de milioane cheltuieli de capital nu mai sunteţi obligaţi să faceţi această strategie anuală de achiziţii publice. În plus ne-am dat seama că notificarea prealabilă nu a adus reducerea numărului de contestaţii. Introducem o cauţiune pentru calea administrativă de atac, însă am rescris-o şi am regândit-o şi în principiu va funcţiona ca un depozit pe care contestatarul va fi nevoit să îl constituie, care va sta la dispoziţia CNSC până la emiterea primei decizii".

Alte modificări vor veni în sprijinul celor care au achiziţii de valoare redusă. "Pentru achiziţiile foarte mici, sub 1.000 de euro, adică 4.500 de lei, nu vă trebuie nimic decât un bon sau o chitanţă, apoi am mai pus un prag intermediar pentru care sunteţi obligaţi să aveţi cel puţin dovada că aţi consultat cel puţin un operator economic când aţi stabilit cât costă ce doriţi să cumpăraţi, iar pentru pragul aproximativ egal cu 60.000 pentru lucrări şi 100.000 de lei pentru bunuri şi servici să faceţi dovada că aţi trimis către trei operatori solicitări, nu dovada că aveţi trei oferte, nu revenim la logica de acum 10-15 ani", a continuat oficialul ANAP.

Asociaţia Parteneriat pentru Proiecte şi Fonduri Europene (APPFE) şi Federaţia Patronatelor Societăţilor din Construcţii (FPSC) au organizat marţi o conferinţă privind impactul legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice asupra derulării proiectelor finanţate din fonduri europene şi naţionale.