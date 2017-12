Sed Lex nu crede în megastructura Economie-Finanţe

Fuziunea dintre Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Economiei şi Comerţului va da naştere unei structuri greu de gestionat, care va lua deciziile foarte greoi, a declarat preşedintele Alianţei Federative a Funcţionarilor Publici Sed Lex, Vasile Marica. “Personal consider că această megastructură care va lua naştere din fuziunea Finanţelor cu Economia, care a mai fost la noi la un moment dat, nu va funcţiona. Sînt foarte multe probleme de gestionat, din domenii prea diferite ca să fie adunate sub aceeaşi conducere“, a spus Vasile Marica. Potrivit liderului sindical, tot ceea ce ţine de gestionarea banilor, contabilitate, finanţe, colectare bugetară, trebuie separat de orice alt domeniu. “Acest megaminister va fi foarte greu de pus pe picioare şi va fi nevoie de un an ca să înceapă să funcţioneze. După care se schimbă iar guvernul“, a mai spus Marica. În legătură cu noii miniştri propuşi de premierul Călin Popescu Tăriceanu în locul miniştilor PD, liderul sindical a spus că nu poate comenta nimic pînă nu va lucra cu ei. “Nu mă interesează oamenii atîta vreme cît îşi vor face treaba. Dacă vom putea lucra cu ei şi vom avea dialog nu va fi nicio problemă, dacă nu, îi vom sancţiona aşa cum am făcut-o şi pînă acum“, a spus Marica.