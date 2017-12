Șeful OPC Constanța, înjurat și la un pas să fie călcat de un autobuz arhiplin!

Imagini incredibile au fost filmate în timpul unui control al comisarilor Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Constanța; șoferul unui autobuz de transport călători din Eforie Nord, al firmei Metropolitan, arhiplin, cu numărul de înmatriculare CT- 28 MTP, a fost somat de către șeful CJPC, Horia Constantinescu, să se legitimeze și să prezinte documentele care să ateste numărul de călători permis pentru transport. Acesta a refuzat vehement, ba mai mult, l-a înjurat pe șeful CJPC și l-a amenințat că dă peste el cu autobuzul dacă nu se dă la o parte din fața acestuia. Șoferului nu i-a păsat că avea în față un reprezentant al unei instituții a statului, că acesta încerca să preîntâmpine un real pericol. ”I-am cerut documentele de transportator, adică numărul de călători autorizat, mai ales că, la ora controlului, în acest autobuz se aflau peste 16 persoane în plus față de numărul de locuri autorizat. Acesta a refuzat. Am stat în fața autobuzului pentru că era singura manieră în care puteam, împreună cu colegii de la Poliție, să îl oprim. Am apelat serviciul 112, am luat legătura cu structura Poliție Circulație, Inspectoratul Județean de Poliție Constanța, iar împreună cu ei am procedat la legitimarea șoferului care a încercat să dea peste mine cu autobuzul”, a declarat comisarul șef al CJPC Constanța. Când au sosit Poliția și Jandarmeria s-a legitimat șoferul, procedându-se și la oprirea microbuzului. Șeful CJPC a vorbit despre starea tehnică precară a mijlocului de transport în comun: ”Putea să se transforme, iminent, într-o tragedie pentru toți călătorii”.

„IA DU-TE DRACULUI DE AICI...!“

Paradoxal, unii călători, deși erau înțesați cu ”furca” în autobuz, au ripostat atunci când șeful CJPC a încercat să oprească aceste practici, care, de altfel, nu fac altceva decât să le pună viața în pericol. ”Ia du-te dracului de aici... Lasă-ne domnule în pace”, a spus unul dintre călători, revoltat, atunci când șeful CJPC s-a postat în fața autobuzului pentru a-l împiedica să plece din stație. ”Stăm aici ca proștii că așa vrei tu...”, ripostau alți călători din mijlocul de transport neîncăpător.

Până la urmă, călătorii care stăteau în picioare au coborât, nemulțumiți și înjurând comisarii. În acest caz, CJPC va lua măsurile potrivit legii, sesizând și alte organe competente.

Vezi video aici:

https://youtu.be/mpSfnrE6sps

https://youtu.be/Agyl2Uxb9nk

https://youtu.be/cDs1Zzubad8

https://youtu.be/UcnXEfNts_Y

https://youtu.be/medp1Ie0DUw

https://youtu.be/9SQKlmtfIgQ

https://youtu.be/Mz254cnAJEQ