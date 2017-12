Show cu sute de cai putere la Constanţa

Parcarea de la Maritimo Shopping Center s-a transformat în acest weekend într-un adevărat circuit auto, unde maşini cu sute de cai putere sub capotă fac spectacol sub ochii a mii de turişti şi constănţeni, la a patra etapă a Campionatului Naţional de Drift, competiţie organizată de Federaţia Română de Automobilism Sportiv şi Clubul Sportiv Romanian Drift Community, graţie parteneriatului semnat cu Asociaţia Litoral - Delta Dunării şi cu Federaţia Asociaţiilor de Promovare Turistică. Fanii automobilismului au avut parte de motoare turate la maximum, derapaje la viteze ameţitoare, fum şi miros de cauciuri încinse, cei 51 de piloţi prezenţi la start susţinând sâmbătă sesiunea de antrenamente pentru concursul de duminică. O parte dintre spectatori, dar şi dintre sportivii care susţin acest eveniment, componentele echipei de bob a României, Andreea Grecu şi Olivia Vild, alături de antrenorul Paul Neagu, dar şi cele ale reprezentativei de bob a Austriei, Katrin Beierl şi Victoria Hahn, Alex Arginteanu, câştigătorul celei de-a şasea ediţii a Strongman Mamaia, şi o parte dintre luptătorii de la Gala Superkombat Mamaia Style, au avut şansa de a face o tură de circuit în dreapta piloţilor. Invitaţii speciali au fost însă fostul campion mondial de box şi campion naţional de raliuri Mihai Leu şi multiplul campion de raliuri francezul Dominique Savignoni. “Este pentru prima oară când vin la un concurs de drift, dar am auzit foarte multe despre altfel de evenimente şi cred că organizarea este excelentă. Este un domeniu nou, încerc să înţeleg şi eu cum se desfăşoară, dar este spectacol sută la sută. M-aş încumeta să particip şi eu, mai ales că am făcut şi lucruri mai periculoase. Pe tot globul, prin astfel de evenimente se promovează şi turismul. Normal că acum se promovează Constanţa şi Mamaia, ceea ce aduce mai mulţi turişti”, a declarat Mihai Leu. “Este superb! Am fost de mai multe ori în România, am câştigat de trei ori titlul de campion la raliuri şi am acceptat cu plăcere invitaţia preşedintelui federaţiei, Norris Măgeanu, de a veni la Constanţa pentru a vedea această etapă de drift. Pentru mine este cu totul ceva nou, nu am mai văzut astfel de competiţie. Am trăit pe viu senzaţia, pentru că am făcut o tură de circuit în dreapta pilotului. Mi s-a părut extrem de interesant şi am vrut să mai merg, aşa că m-am urcat în maşină cu această fetiţă extraordinară de doar 15 ani, Kristalina. Mi-a plăcut la Constanţa şi în Mamaia, pentru că suntem aproape de mare şi mi-am adus aminte de Corsica, acolo unde locuiesc, dar cel mai mult îmi plac oamenii”, a adăugat Savignoni.

LUPTĂ PENRU PRIMUL LOC

Spectacolul va continua duminică, de la ora 11.00, când se vor desfăşura antrenamentele şi calificările la Clasa Debutant şi Clasa Pro, de la ora 16.30 fiindt programate cele mai aşteptate dueluri ale competiţiei, Battle Clasa Debutant şi Battle Clasa Pro. Toţi ochii vor fi aţintiţi asupra luptei dintre liderul actual, bulgarul Stefan Stefanov, şi campionul naţional en titre Sorin Ene, aflat pe poziţia secundă. “Este un circuit de viteză, dar şi tehnic, care îmbină astfel cele două elemente esenţiale. Nu sunt viteze sub 90 de kilometri pe oră, ceea ce înseamnă destul de mult pentru iniţiere. Singura dorinţă este să meargă bine maşina, ca să pot face spectacol, pentru că doar aşa putem atrage publicul. Obiectivul meu este să fiu pe primul loc. Prezenţa unor nume marcante ale lumii motorsportului românesc nu fac altceva decât să ridice nivelul evenimentului”, a spus Sorin Ene. O altă atracţie este prezenţa celei mai tinere femeie-pilot de drift din Europa, bulgăroaica Kristalina Stefanova, în vârstă de 15 ani. Festivitatea de premiere, la care este invitată Cătălina Ponor, tripla campioană olimpică de gimnastică, va începe la ora 20.00, fiind precedată de o nouă sesiune de Taxi Drift.

Citeşte şi:

Sâmbătă şi duminică, spectacol automobilistic la Maritimo

Motoare turate la Campionatul Naţional de Drift de la Constanţa