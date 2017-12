Silvian: „Coloranţii erau pentru lucrări artistice necomestibile“

Vă prezentăm părerea lui Silvian Miron, cunoscutul cofetar, aşa cum am primit-o pe adresa redacţiei. Precizăm că, la momentul controlului, l-am sunat pentru a-I afla poziţia, însă nu a putut fi contactat.

“In Statele Unite, oamenii s-au luptat cu Harvey. A venit apoi Irma. Acum Jose. Eu, in Romania, am trecut prin propriul uragan. Cat astea trei la un loc.

Adevarul este ca in luna august, nu m-as fi gandit vreodata ca prin locul care a indulcit locuitorii Constantei, ani de-a randul, are sa treaca tocmai asa o vijelie. Nu m-am gandit pentru ca mintea mi-a fost mereu ocupata cum sa aduc retete dragi, oamenilor care imi sunt clienti de atata vreme.

Asa s-a nascut mousseul autentic, cocktailul din fructe, parfaitul cu fructe sau ciocolata, crema de braga. Produse din care ati gustat si voi, jurnalistii care vara asta v-ati grabit sa scrieti cu litere kilometrice titluri mai umflate decat torturile noastre.

Adevarul este ca ma asteptam ca oamenii care ieri imi fotografiau si filmau tablourile decorative din ciocolata, create pentru expozitia de Ziua Marinei, sa-si puna niste intrebari inainte sa imparta verdicte. Sa cugete inainte sa dea bunul de tipar, daca nu cumva le lipsesc cateva elemente din puzzle.

Adevarul e ca nu trebuie decat sa stii legislatia din domeniu si sa vrei sa relatezi lucrurile asa cum sunt. In cazul meu, legislatia obliga autoritatile care au venit in control, chiar sa controleze: adica sa si preleveze probe de la fata locului, lucru care pe 29.08.2017 nu s-a intamplat.

Si tot un adevar este ca public stim doar despre controlul efectuat la Cofetaria Silvian, desi aceasta chiar nu este singura cofetarie din oras.

Dar este cu siguranta, una dintre cele mai apreciate si cunoscute.

Adevarul este si ca locul unde au gasit inspectorii recipientii cu data de expirare depasita, (atasez prezentei adrese si fotografii), era destinat exclusiv pentru depozitarea materialelor si ustensilelor pe care le folosesc pentru lucrarile mele necomestibile: decorurile din ciocolata cu care am impodobit la fiecare ocazie speciala peretii diferitelor institutii din Constanta sau pe cei ai cofetariei.

In acest loc erau produse lucrari artistice, care nu sunt si nu au fost vreodata destinate consumului uman si tot aici se aflau pensule, panza de pictat, coloranti. Lucrarile realizate cu astfel de materiale au fost prezentate in numeroase evenimente publice, ultimul de acest fel chiar pe 14.08.2017, cu ocazia Zilei Marinei, cand in incinta cofetariei au fost prezentate 24 tablouri pictate cu ciocolata colorata. (fotografii atasate)

Oricine a fost vreodata in cofetarie stie ca acesta este unul dintre lucrurile care ne definesc: mereu am expus tablouri sau sculpturi din ciocolata. Nu degeaba suntem singura cofetarie cu atelier de modelaj in ciocolata sau picture pe placi de zahar.

Adevarul este si ca in procesul verbal de constatatare intocmit de comisarii CJPC Constanta nu s-au dat termene de remediere sau de conformare a unor deficiente despre care aceeasi inspectori au vorbit insa in spatiul public, sustinand ca ar fi fost depistate la fata locului in laborator sau in cofetarie (spatiu unde sunt vandute prajiturile).

Adevarul este si ca aceeasi comisari CJPC Constanta au dispus sa scoatem de la vanzare si sa distrugem aproape o tona de produse, fara sa colecteze probe pentru laboratorul de analiza, lucru care ar fi putut sa justifice aceasta masura. Tocmai pentru ca stim ce vindem, noi am solicitatat sa fie prelevate probe care sa sustina sau nu demersul comisarilor. Nu s-a intamplat acest lucru.

Asa cum e de asteptat, cand trece prin viata ta un uragan, lasa urme serioase. Ca urmare a actiunii intreprinse de catre reprezentantii CJPC Constanta, Cofetaria Silvian a suferit un prejudiciu de imagine si a inregistrat pierderi economice mari.

Dar ceea ce nu te distruge, te face mai puternic. In timp ce asteptam ca instantele de judecata, catre care ne-am adresat, sa ne faca dreptate, ne plecam doar in fata dumneavostra, clientii nostri, care ati trecut prin toate spaimele, pe care un uragan ca acesta il poate provoca.

As vrea sa va spun ca daca ati facut un obicei sa serviti un dulce la noi, stiti cu siguranta ce ati cumparat. Stiti deja care este adevarul.

Cu toate acestea, vreau sa va asigur de buna mea credinta, de pasiunea cu care fac meseria de cofetar si administrez o unitate de alimentatie publica.

Va asigur si de respectul meu pentru dumneavoastra, pentru munca aceasta, pentru rezultatele, premiile si recunoasterea de care nu mi-as bate niciodata joc si mai ales de bucuria dulce pe care mi-o ofera meseria mea.

Si chiar daca a mai ramas ceva din gustul amar pe care l-am resimtit dupa asa incercare, ma bucur ca acum stiti si dumneavoastra unde se ascunde Adevarul”.