Simona Halep, la a 37-a finală din carieră

Tenismena constănţeană Simona Halep (locul 2 WTA şi favorită numărul 1) s-a calificat vineri seară, în finala turneului de categorie Premier de la Dubai, dotat cu premii în valoare totală de 2.800.000 de dolari. În duelul din semifinale, Halep a trecut fără emoţii de Jennifer Brady (SUA, locul 52 WTA, jucătoare venită din calificări), cu scorul de 6-2, 6-0, după o oră şi două minute de joc.

„A fost un meci extraordinar. Cred că am jucat cel mai bun meci de când am venit aici. Îmi place să joc la Dubai. Am luptat pentru fiecare minge jucată. Cred că am şanse să câştig orice meci. O să fie dificil cu Rybakina. Este o adversară puternică. Sper să pot juca la fel de bine”, a spus Halep, la interviul de pe teren.

Prin calificarea în ultimul act, Halep şi-a asigurat un cec în valoare de 372.200 de dolari şi 305 de puncte WTA. Învingătoarea de la Dubai va primi 696.860 de dolari şi 470 de puncte WTA.

Pentru a câştiga trofeul, Halep trebuie să o învingă pe Elena Rybakina (Kazahstan, locul 19 WTA), sâmbătă, de la ora 17.00 (în direct la Digi Sport). Pentru Simona Halep va fi a 37-a finală din carieră şi a doua la Dubai, unde s-a impus în 2015.