Simona Halep rămâne pe locul 3 WTA

Tenismena constănțeană Simona Halep își păstrează locul 3, cu 5.545 de puncte, în clasamentul WTA dat publicității luni, fiind devansată de americanca Serena Williams, cu 9.245p, și de câștigătoarea de la Melbourne, tenismena germană Angelique Kerber, cu 5.700p. Sportiva în vârstă de 24 de ani riscă să coboare însă în clasamentul de săptămâna viitoare. Halep participă în această săptămână la turneul de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), unde a câștigat titlul anul trecut, dar nu-și va putea apăra cele 900 de puncte cucerite, deoarece în 2016 turneul este de categorie Premier și oferă câștigătoarei doar 470 de puncte. Astfel, constănțeanca pierde din start 430 de puncte și riscă să fie depășită de poloneza Agnieszka Radwanska, aflată la doar 335 puncte distanță şi care are de apărat la Dubai doar 105 puncte. Garbine Muguruza, semifinalistă anul trecut la Dubai, poate şi ea ameninţa poziţia lui Halep, dacă aceasta nu va avea un parcurs mai lung.

„În țara mea, toată lumea îmi spune că trebuie să câștig toate meciurile, dar nu sunt un robot. Sunt o fată normală și o jucătoare normală. Am suișuri și coborâșuri. Pot să câștig un meci mare și pot să pierd unul mai puțin important. Vreau doar să joc cu toată puterea, plină de gânduri pozitive. Încerc să nu mă gândesc la ce zice lumea despre rezultatele mele sau despre tenisul pe care-l practic. Am învățat multe lucruri. Am învățat cum să joc fără presiune când trebuie să apăr ceva, să apăr puncte sau titlul câștigat. Și am învățat că, dacă sunt relaxată și mă bucur de ceea ce fac, asta mă ajută să mă concentrez mai bine și pot să câștig meciuri grele. În 2014 am jucat bine, dar în 2015 am făcut multe îmbunătățiri în jocul meu, dar și în viața mea și în acest moment sunt destul de solidă și de încrezătoare în jocul meu”, a declarat Halep la Dubai.

Irina-Camelia Begu a avansat o poziție, pe 33, cu 1.400p, Monica Niculescu rămâne pe 37, cu 1.305p, iar Alexandra Dulgheru a coborât două locuri, pe 56, cu 986p. În Top 200 WTA, Andreea Mitu a coborât două poziții, pe 104, cu 645p, Patricia Maria Țig a urcat două locuri, pe 124, cu 488p, Ana Bogdan a alunecat șase poziții, pe 160, cu 341p, iar Sorana Cîrstea a coborât cinci poziții, pe locul 199, cu 255p. La dublu, Niculescu a urcat două locuri, pe 30, cu 2.300p, Begu a avansat un loc, pe 33, cu 2.200p, Raluca Olaru a urcat o poziție, pe 44, cu 1.570p.

VICTORII PENTRU VETERANE

Americanca Venus Williams, locul 12 WTA și cap de serie nr. 1, a câștigat turneul de la Kaohsiung (Taiwan), dotat cu premii în valoare totală de 426.750 dolari, după ce a învins-o în finală pe japoneza Misaki Doi, locul 52 WTA și a doua favorită, cu scorul de 6-4, 6-2. Tenismena în vârstă de 35 ani și-a trecut în palmares al 49-lea titlu WTA din carieră, precedentul fiind câștigat în noiembrie 2015, la Zhuhai (China). Învingătoarea de la Kaohsiung a primit un cec în valoare de 111.164 de dolari și 280 de puncte WTA, iar finalista a fost recompensată cu 55.324 de dolari și 180 de puncte WTA.

Italianca Roberta Vinci, locul 13 WTA și cap de serie nr. 2, s-a impus la turneul de la Sankt Petersburg (WTA), dotat cu premii în valoare totală de 687.900 dolari, după ce a trecut în ultimul act de Belinda Bencic (Elveția), locul 9 WTA și principala favorită, cu scorul de 6-4, 6-3. Pentru italianca în vârstă de 33 de ani este al zecelea trofeu WTA din carieră, dar cel mai important. Învingătoarea de la Kaohsiung a primit un cec în valoare de 128.450 de dolari și 470 de puncte WTA, iar finalista a fost recompensată cu 68.585 de dolari și 305 puncte WTA.

