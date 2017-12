Simona Halep şi-a consolidat locul 5 WTA

Graţie victoriei obţinute la BRD Bucharest Open, tenismena constănţeană Simona Halep şi-a consolidat locul 5 în clasamentul WTA dat publicităţii luni, cu 5.071 de puncte, distanţându-se la 1.300 de puncte de ocupanta locului 6, bielorusa Victoria Azarenka. În plus, sportiva în vârstă de 24 de ani s-a apropiat la mai puţin de 300 de puncte de poloneza Agnieszka Radwanska, clasată pe locul 4, cu 5.335p. Lider în ierarhia mondială a rămas americanca Serena Williams, cu 8.330p, urmată de germanca Angelique Kerber, cu 6.500p, şi de spaniola Garbine Muguruza, cu 5.482p. Punctele acumulate în urma succesului de la Bucureşti i-au permis lui Halep să urce două poziţii în cursa pentru calificarea la Turneul Campioanelor de la Singapore, pe 6, cu 2.579p.

Absentă de la Bucureşti din cauza unor probleme medicale, Irina-Camelia Begu se menţine pe 31, cu 1.645p, Monica Niculescu a coborât opt locuri, pe 61, cu 990p, Sorana Cîrstea a pierdut două poziţii, fiind pe 88, cu 745p, iar Patricia Maria Ţig a ieşit din Top 100 WTA, după ce a alunecat trei locuri, pe 102, cu 664p. În Top 200 WTA se mai află două românce: Ana Bogdan, pe 135, în urcare cu trei poziţii, cu 415p, şi Andreea Mitu, în coborâre cu 23 de locuri, pe 175, cu 312p. La dublu, Niculescu staţionează pe 29, cu 2.590p, Begu se menţine pe 46, cu 1.830p, Raluca Olaru a coborât patru locuri, pe 62, cu 1.335p, iar Mitu a pierdut zece poziţii, ajungând pe 93, cu 829p.



Revenită la BRD Bucharest Open după un an de absenţă, Halep a câştigat într-o manieră entuziasmantă turneul dotat cu premii în valoare totală de 226.750 de dolari şi desfăşurat la Arenele BNR din Capitală, impunându-se clar în finala cu letona Anastasija Sevastova, locul 66 WTA şi cap de serie nr. 7, cu scorul de 6-0, 6-0. “Nu mă gândeam că va fi uşor, pentru că ştiam că este o jucătoare dificilă. Am fost însă mai solidă şi am intrat în minge destul de bine, am fost agresivă şi am terminat punctele rapid. Sunt bucuroasă, mai ales că am câştigat aşa. Am fost destul de puternică, încrezătoare şi hotărâtă, de la prima până la ultima minge. Este un sentiment deosebit să câştig acasă, este pentru a doua oară la acelaşi turneu. Este un turneu deosebit, prin faptul că este în Bucureşti, prin faptul că toţi oamenii vin să mă susţină. A fost o atmosferă frumoasă şi sper să joc aici şi în anii care vin”, a spus constănţeanca.

Sportiva în vârstă de 24 de ani şi-a stabilit deja programul pentru următoarea perioadă: “Încep pregătirea pe hard şi plec în Canada, pentru că am turneu săptămâna viitoare. A fost destul de bine, nu mă simt obosită, mă simt încrezătoare şi am putere să merg mai departe”.

Halep a apreciat că decizia sa de a nu participa la Jocurile Olimpice de la Rio a fost primită bine de oameni: “Cei care sunt alături de mine au fost pozitivi şi oamenii care au venit la meciuri de când am făcut anunţul au fost deosebiţi, nu am văzut urmă de negativ. Le mulţumesc pentru asta, le mulţumesc pentru înţelegere. Cei care încearcă şi se pun în locul meu, cu siguranţă, înţeleg de ce am ales să nu merg”.

