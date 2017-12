Simona Halep vs Madison Keys, în sferturile turneului de la Wuhan

Tenismena constănțeană Simona Halep, locul 5 WTA, s-a calificat, miercuri dimineaţă, în sferturile de finală ale turneului Premier 5 de la Wuhan (China), dotat cu premii în valoare totală de 2.589.000 de dolari, după ce a învins-o, scor 6-3, 6-3, pe Yaroslava Şvedova (Kazahstan, 41 WTA), în optimile de finală, după o oră şi 16 minute de joc. Halep şi-a asigurat astfel un cec în valoare de 54.230 de dolari şi 190 de puncte WTA, iar sferturi o va înfrunta pe Madison Keys (SUA, 9 WTA), care a trecut, în optimi, de Daria Kasatkina (Rusia, 28 WTA), cu scorul de 6-1, 4-6, 6-4. Va fi a cincea confruntare dintre cele două sportive. Keys s-a impus în 2014, la Sydney, în timp ce Halep a câştigat ultimele trei partide - în 2014, la Roma, şi două în 2016, la Wimbledon și Montreal.

Madison Keys are 21 de ani, iar cea mai bună performanţă a ei este o semifinală la Australian Open, în 2015.

PROBLEME ȘI CU... VÂNTUL

Simona Halep, a patra favorită a turneului de la Wuhan, s-a declarat mulţumită de modul în care a jucat împotriva Yaroslavei Şvedova. „Am încercat să dau tot ce am mai bun şi consider că am făcut un meci solid. Sunt foarte mulţumită de cum am jucat în turneele mari şi sunt mulţumită că joc în aceeaşi notă şi aici. A fost destul de greu să joc împotriva Yaroslavei, dar şi a vântului, aşa că mă bucur că am câştigat în două seturi”, a spus Simona Halep, după meciul din optimi.

În vârstă de 25 de ani, Simona Halep nu a evoluat în primul tur al competiţiei de la Wuhan, iar înainte să joace cu Yaroslava Şvedova a trecut, în turul secund, de Irina Begu, după abandonul acesteia la scorul de 6-3, 2-0 în favoarea sportivei de la țărmul mării.

