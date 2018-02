Site-ul oficial de turism al României, închis pentru neplată

Romania.travel, site-ul oficial al turismului românesc din ultimii ani, nu mai poate fi accesat pentru că reprezentanţii Ministerului Turismului, care îl au în administrare, nu au achitat taxa anuală pentru deţinerea domeniului. Noul ministru de resort, Bogdan Trif, a declarat pentru Profit.ro că nu există cadrul legal pentru plata acestui domeniu, romania.travel, şi că o va achita din salariul lui, notează news.ro. "M-am interesat să văd despre ce e vorba şi site-ul nu funcţionează de la începutul lunii ianuarie. Domeniul a fost luat pe persoană fizică şi este administrat de Ministerul Turismului. Nu e cadrul legal să-l plătim, motiv pentru care o să-l plătesc eu din salariul meu de ministru, astfel încât luni să funcţioneze din nou. Asta-i viaţa", a spus Bogdan Trif, noul ministru al Turismului.

El crede că, până în prezent, site-ul, creat de fostul şef al Biroului de Turism al României la New York, Simion Alb, a fost plătit tot "din buzunar", în lipsa unui cadru legal. Alb, care a părăsit instituţia în toamna anului trecut, a predat administrarea portalului romania.travel către Ministerul Turismului în luna mai, atunci când Mircea Dobre, pe atunci ministru al Turismului, a decis să desfiinţeze birourile de promovare externă a României. "Ar fi o pierdere să închidem site-ul, motiv pentru care am să-l plătesc eu pentru tot anul şi o să propun şi un act legislativ care să-mi permită să pot să-l iau şi să-l plătesc prin minister. Mi se pare de o importanţă vitală pentru noi. E o problemă foarte importantă, mulţumesc mult că mi-aţi semnalizat-o şi o s-o rezolv. Probabil luni, marţi, o să funcţioneze din nou", a adăugat ministrul Trif. Întrebat cât va trebui să plătească pentru domeniu, ministrul a afirmat că, din câte a auzit, ar costa în jur de 120 de euro.

Contactat de Profit.ro, fostul ministru al Turismului, Mircea Dobre, pe care Trif l-a înlocuit în funcţie în urmă cu câteva zile, a explicat că site-ul a fost ţinut pe serverele unui prestator până în decembrie 2017. Contractul a expirat şi s-a decis mutarea site-ului pe serverele Secretariatului General al Guvernului (SGG), a adăugat el, precizând că există şi o adresă în acest sens.

"SGG ar putea muta site-ul oricând (adică gazduirea), dar nu are ce muta pentru că domeniul cu terminaţia <<.travel>> nu a fost achitat. În sensul rezolvării plăţii, înţeleg că sunt documente încă pe circuitul de avizare. Anterior, situaţia a fost rezolvată prin efectuarea plăţii de către domnul Simion Alb către EnCirca (o companie din SUA), care deţine domeniile <<.travel>> şi care, prin plata unei sume de 99 USD/ anual, reînnoieşte dreptul de folosinţă", a mai spus fostul ministru al Turismului.