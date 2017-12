Şoferii RATC, daţi în judecată de Regie!

07:21:05 / 13 Februarie 2014

spaga

In atentia conducerii RATC ,sa stiti ca exista in Constanta puncte de unde se pot lua abonamente pe toate rutele chiar daca nu esti pensionar daca dai ceva spaga.Trebuie sa arati putin mai in varsta si se rezolva.Va spun asta din dorinta de a se termina odata in tara mea cu stfel de practici,Am in familie si cunosc oameni care procedeaza asa ca evite abonamentul oficial care li se par scumpe ptr salariile lor.