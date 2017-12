Şomajul constănţean, în continuă scădere

Chiar dacă boom-ul economic din ultimii ani plasează România în poziţia de cea mai atractivă destinaţie pentru marile concerne care vor să investească în Europa de Est, ţara noastră are mari probleme la capitolul protecţie socială. Pe lîngă faptul că bugetul asigurărilor sociale este la un pas de colaps după ce guvernarea liberală a deschis sacul pomenilor electorale în 2008, iar rata şomajului este sub media UE, România are de furcă la atragerea salariaţilor în sectoarele economice deficitare. Ca şi cum nu era de ajuns că Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a raportat, la sfîrşitul lui aprilie, cel puţin 100.000 de slujbe care sînt ocolite în permanenţă de români, ţara noastră are acum alţi 262.000 de şomeri. Chiar şi aşa, deşi la nivel naţional rata şomajului a fost stabilită la 4,2%, apropierea sezonului estival, implicit apariţia unei oferte de muncă temporară, au plasat Constanţa în topul celor mai eficiente judeţe din ţară în ceea ce priveşte ocuparea de sectoare în piaţa muncii. La 30 aprilie 2008, în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Constanţa erau înregistraţi 8.564 de şomeri, în scădere cu aproape 2.000 faţă de luna precedentă, ceea ce înseamnă o rată a şomajului de 2,8%. La fel ca anii precedenţi, salariile prea mici oferite de angajatori continuă să dea mari bătai de cap statului la angajarea femeilor. Potrivit reprezentanţilor AJOFM Constanţa, din totalul celor 8.564 de şomeri înregistraţi în aprilie, 5.136 sînt femei, majoritatea cu nivel de instruire gimnazial sau profesional. Nici situaţia tinerilor şomeri nu este prea diferită, mai ales că statisticile AJOFM arată că 12,4% din totalul noilor şomeri înregistraţi în acest an sînt persoane care nu au împlinit 25 de ani. Cît priveşte evoluţia şomajului constănţean pe localităţi, mediul urban continuă să deţină cea mai mare pondere a celor fără un loc de muncă, cu 5.045 de persoane. Potrivit AJOFM, cei mai mulţi şomeri sînt înregistraţi în municipiile Constanţa (1.687), Medgidia (769) şi Mangalia (593), în timp ce la Cernavodă sînt 434 de şomeri, respectiv 393 la Hîrşova. Din cei 3.519 de şomeri din mediul rural, cei mai mulţi sînt înregistraţi în localităţile Oltina - 211, Ciobanu - 174 şi Lipniţa - 170.