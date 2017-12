Sorin-Lucian IONESCU - Pe facebook, despre credite

''Multă lume oripilată că avansul pentru Prima Casă a crescut la 10%...

Pe bune, dacă n-ai nici banii ăştia, de ce te-ai înhăma la aşa un credit şi nu rămîi chiriaş?!''

''Ăia care se supără pe 10% stau cu mama şi tata, nu-s nici măcar chiriaşi. Oricum la ceilalţi creşte dobânda.''

''Oricum, eu văd o mare prostie faptul de a-ţi achiziţiona o casă în rate, pe 30 ani!!! Unde îţi e capul? Hai, faci rate cînd vrei sa schimbi zona, să îţi măreşti spaţiul, ai 70-80%, chiar merită dacă ai nevoie de aceste lucruri, dar să iei 90%, chiar nu înţeleg. Şi dacă tu nu poţi strînge 10%, cum faci faţă ratelor? Am auzit pe mulţi, merg pe principiul că au aceeaşi rată ca şi chiria, dar pe urmă ramîne al lor. Şi?''

''Având în vedere situația din ţară, cum merg lucrurile, eu zic că e logic ce zic. Băncile nu te iartă dacă ești câteva luni în impas și te execută. Dacă tot nu ai bani și dai 1/3 din venit rată pentru un apartament orice minus îți este fatal. Dacă stau cu chirie și am minusuri mă pot orienta spre ceva care îmi permit pînă îmi revin financiar. E vorba de zeci de ani în care se pot întâmpla multe. Am destule exemple.''

''Nicăieri în lume nu-s atîţi mici proprietari de locuinţe. Majoritatea - chiriaşi. E şi o mai mare mobilitate a forţei de muncă. Proprietari sunt oamenii cu bani, care investesc şi închiriază, nu foamea-n gît, care se înhamă la un împrumut înrobitor, fără să aibă un avans consistent, o garanţie şi mai ales o meserie căutată şi un loc sigur de muncă!''

''În plus, peste tot preţul locuinţelor e prohibitiv - nu vorbim aici de 50.000-100.000 de euro, ca la noi, ci de sute de mii! Copiii aşteaptă zeci de ani să moştenească locuinţa părinţilor, bunicilor şi-abia atunci devin eventual propietari, dacă nu cumva mai degrabă fac succesiunea şi îşi încasează cota parte.''

''O problemă majoră a societăţii noastre. Noi avem mentalitatea de a "avea casa noastră" . Dacă eţti chiriaş, eşti privit ca un "gunoi social" de către semeni. "Cum bă, şi la vîrsta asta nu ai reusit sa-ti iei o casă?"..... Na pagadi zaiet!''

''Să vă spun şi logica străinilor. Majoritatea au bani sau îşi pot face un credit pentru a-şi achiziţiona o casă, dar nu o fac. V-aţi întrebat de ce? Pentru ca îi ţine legaţi. Ei caută mereu un job mai bine plătit decît cel actual. Posibilitatea să îl găsească într-o altă localitate este mai mare decat a găsi lîngă casa cumpărată. Şi ca să vinzi o casă, să tot cumperi pe unde îţi găseşti un job bun, ai pierderi.''

''Mentalitatea asta o au cei care au primit moca de la Ceauşescu o casă. Cei care, la drept vorbind, acum nu îşi pot permite să mănînce o masă în oraş, dar mă critică pe mine că nu am casă proprietate. Însă nu se gîndeşte că eu poate dau numai pe chirie venitul lui pe 2 luni. Eu spre exemplu, în comparaţie cu unul care are proprietate şi avem acelaşi job, dacă îmi găsesc un job asemănător plătit dublu, mă pot angaja mîine; îmi urc ţoalele în maşină şi am plecat. Pînă seara îmi şi găsesc o chirie in localitatea respectivă. Cel cu proprietate are de gîndit pînă ia o decizie :)))''

La ce bun să mai scrii un text, cînd el se creează singur pe facebook?! :-)