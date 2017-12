Cele cinci cântăreţe care au alcătuit grupul Spice Girls s-au reunit pentru o cină festivă de Crăciun, demonstrând că sunt, încă, cele mai bune prietene, la 20 de ani de când s-au cunoscut. Melanie Brown, Melanie Chisholm, Geri Halliwell, Emma Bunton şi Victoria Beckham s-au cunoscut în 1994, când au participat la audiţiile pentru viitoarea trupă de succes Spice Girls, însă cariera lor a luat o pauză îndelungată până în 2007, când cele cinci cântăreţe s-au reunit pentru turneul Return of the Spice Girls. Totodată, artistele au urcat pe aceeaşi scenă şi în acest an, pentru a cânta la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de la Londra. Cele cinci cântăreţe s-au întâlnit însă şi în cadru privat, pe 12 decembrie, pentru o zi festivă la reşedinţa familiei Beckham din Marea Britanie, la care au participat şi copiii artistelor.

Membrele trupei Spice Girls s-au întâlnit din nou pentru o cină festivă de Crăciun, după cum a declarat Emma Bunton, pentru revista britanică ”Hello!”. În fiecare an, Victoria Beckham, alias Posh Spice, organizează o cină tradiţională chiar înainte de Crăciun. ”Copiilor le place să fie împreună şi se simt atât de bine, ceea ce este minunat pentru noi. Băiatul meu Tate are aceeaşi vârstă cu Harper, fiica familiei Beckham, aşa că va fi foarte amuzant să ne uităm la ei”, a povestit Emma Bunton.