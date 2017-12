Spitalul de Boli Infecţioase, fără secţie de terapie intensivă!

Sănătatea din România se confruntă, aproape zilnic, cu situaţii paradoxale, medicii, asistenţii medicali, alături de pacienţi, fiind legaţi de mâini şi picioare atunci când vine vorba de găsirea unor soluţii. În vreme ce unele unităţi sanitare întâmpină dificultăţi în lipsa aparaturii, îşi desfăşoară activitatea în spaţii improvizate, cu pereţi care stau să se prăbuşească, altele au spaţii potrivite, aparatură „trăsnet”, însă activitatea nu poate fi pusă în funcţiune în lipsa unor fonduri pentru lucrări finale, nu au personal specializat care să folosească aparatele care să îmbunătăţească starea pacienţilor. Managerii unităţilor sunt puşi în faţa unor situaţii extrem de delicate atunci când constată că nu au sumele necesare pentru a pune în practică proiecte atât de necesare spitalelor. Aşa cum am mai precizat în ediţiile trecute ale cotidianului nostru, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase (SCBI) Constanţa trece printr-o situaţie similară. În contextul patologiilor care ridică probleme de viaţă şi de moarte, singura unitate cu profil infecţionist din Dobrogea nu are în alcătuire o secţie de terapie intensivă. Încă de la înfiinţare s-a ridicat problema amenajării unei terapii intensive, aşa că s-au înaintat fel şi fel de proiecte autorităţilor naţionale. Unele au dat roade, altele nu. Într-un sfârşit, s-a reuşit achiziţionarea, printr-un program al Băncii Mondiale, a aparaturii necesare, s-a reuşit amenajarea unui spaţiu corespunzător, în care s-au investit peste trei miliarde lei, însă, când a venit vorba de montarea aparaturii, nu au mai existat bani pentru acele dispozitive necesare care să pună în funcţiune aparatele. Despre importanţa secţiei de terapie intensivă în cadrul unităţii sanitare a vorbit şi managerul, dr. Stela Halichidis. „O secţie de terapie intensivă în cadrul unui spital de boli infecţioase este extrem de importantă. Mai ales că am avut o serie de probleme, cum au fost, de exemplu, pandemia de gripă aviară, gripa porcină, infecţii respiratorii etc. Pot fi cazuri extrem de grave care necesită o intervenţie imediată, doar într-o secţie de terapie intensivă”, spune managerul.

HOLURI PLINE DE… APARATURĂ. Aparatura însă zace pe holuri, punând în pericol şi personalul, şi bolnavii în caz de incendiu, aceasta blocând calea de evacuare. „Pentru ca aceste instalaţii să devină funcţionale trebuie să amenajăm, în curtea spitalului, un spaţiu special. Construcţia ar costa aprox. 800 milioane lei vechi, bani pe care nu îi avem”, a declarat dr. Halichidis. Managerul a adus la cunoştinţă această situaţie şi reprezentanţilor Primăriei, în administrarea căreia se află SCBI Constanţa, în urma descentralizării. Cum bugetul pentru acest an a fost făcut anul trecut, iar descentralizarea a avut loc în cursul acestui an, Primăria a explicat că abia de la anul se pot cuprinde în buget sumele necesare pentru ca Terapia Intensivă să devină funcţională, aşa cum se cade într-un spital de boli infecţioase. Chiar şi aşa, problema nu va fi rezolvată în totalitate, întrucât nu există un personal de specialitate care să o pună în funcţiune. „Avem nevoie de patru medici specialişti în terapie intensivă”, spune dr. Halichidis. Acest lucru va constitui cu adevărat o altă problemă, mai ales că specializarea este una deficitară în România, cei mai mulţi specialişti alegând deja să profeseze în străinătate, acolo unde munca este apreciată, în special din punct de vedere financiar. Şi directorul executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, dr. Constantin Dina, atragea atenţia că SCBI se confruntă cu un deficit de medici în specializarea anestezie terapie intensivă. El a spus că, în ciuda tuturor eforturilor care au fost făcute pentru atragerea de medici, nimeni nu şi-a arătat intenţia să profeseze în cadrul spitalului. „O secţie de terapie intensivă în cadrul unui spital de boli infecţioase este extrem de importantă. Mai ales că am avut o serie de probleme, cum a fost, de exemplu, pandemia de gripă A/H1N1 sau cazurile de gripă aviară. Pot fi cazuri extrem de grave care necesită o intervenţie imediată, doar într-o secţie de terapie intensivă”, a declarat, la rândul său, reprezentantul Ministerului Sănătăţii în teritoriu.