Sportul Tortoman şi AS Pelinu continuă victoriile în Liga a VI-a

13:26:56 / 08 Mai 2018

ARBITRAJUL MECIULUI A.S PELINUL-FULGERUL CHIRNOGENI

Acest arbitru de la meciul A S PELINUL -FULGERUL CHIRNOGENI LEPADATU CRISTIAN cea cea ce ce nu se poate numi arbitru acordand echipei A S PELINUL 3 penaltiuri total eronate ,cartonas rosu jucatorului echIpei CHIRNOGENI total gresit, ba mai mult neacordand un penalti celor de la FULGERUL rugam ca aceste probleme sa fie in atentia celor de la AJF CONSTANTA . Rugam a se lua masurile cuvenite sa apara si in presa aceste lucruri pe care AJF le scoate pe usa din dos al acestui sport ,chiar daca este o liga de amatorii nu are nimeni dreptul de a lua decizi de capul lui si sa nu fie sactionat .Au fost jucatori de la mai multe echipe din liga a 6 care pot comfirma bataia de joc in care a fluierat acest arbitru {AMZACEA ,COBADIN NERGU VODA} vrem sa facem publice aceste lucruri deoarece aceste lucruri se intampla de foarte multa vremea .Daca aveti buna placere si sunteti interesati de aceasta stire va rugam a va prezenta joi 10 05 2018 la ora 18 00 la casa de cultura din constanta pentru a vedea ce rezulate au avut raportul facut de catre echipa FULGERUL CHIRNOGENI la AJF CONSTANTA IN DATA DE 07 05 2018 impotriva acestui arbitru sau daca AJF ii scot iar nevinovati pe usa din dos ..VA MULTUMESC