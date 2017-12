Sprijin în alegerea unei cariere

Asociaţia non-profit ORICUM a lansat o platformă online, www.GOmentorship.ro, care se doreşte o punte de legătură între tineri şi viitorii lor agajatori. Pe aceasta sunt deja postate o serie de conferinţe GOmentorship despre cariere, printre vorbitori numărându-se CEO ING Bank, Mişu Negriţoiu, regizorul Tudor Giurgiu sau dirijorul la Opera Naţională Bucureşti, Tiberiu Soare. De asemenea, asociaţia are în proiect desfăşurarea unor activităţi în liceele din ţară, începând cu anul viitor, sub denumirea de “Ziua mentorului”. “Noi dorim să creăm o legătură mai bună între mediul educaţional şi cel professional, care, la acest moment, nu prea există. Deocamdată avem doar platfoma online ca prim pas pentru realizarea obiectivelor noastre. Aici tinerii pot urmări conferinţele desfăşurate sub egida noastră sau pot, în cadrul unor sesiuni online, să interacţioneze cu o serie de profesionişti, care să-i ajute să-şi aleagă o carieră potrivită”, a declarat Communication Managerul Asociaţiei ORICUM, Alina Chirvase.