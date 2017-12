SSC Farul este lider provizoriu în Liga a 3-a la fotbal

09:07:26 / 08 Noiembrie 2017

Pentru Petrescu Slugoiul

Securiștii si mihailistii cum nu le convin ceva ataca,când au făcut întâlniri pe la Vadu și i_si promiteau unii altora au uitat,cum nu le ies pasențele ataca vad,am fost și eu membru câteva luni sezonul trecut,am văzut oameni care ajutau și uite acum îi jigniți,nu vor merge lucrurile bine in felul asta,frustrările unora dintre voi nu vor duce la bine.Fi_ti uniți și lucrurile vor merge,jignirile și interesele unora dintre voi distrug,știm și noi chiar daca nu suntem prezenți pe la birouri că acești oameni pe care dumneavoastră îi jigniți ce au făcut pentru club,daca numai ai un cuvânt de spus acolo și planurile nu_ti ies ascunzandu_te in spatele unui pseudonim și jignind nu o să rezolvi nimica,numai bărbat nu te poți numi.Crezi că intr_un an și ceva noi cei din tribuna nu am văzut ce au făcut Anghel Alexandru,Muzaca,Petrescu?Frustrările tale nu rezolva nimica,înțelege că nu poți tu prin minciuni sa schimbi părerea noastră și sa_ti atingi scopurile necurate,apropo ,când înveți dumneata sa scrii gramatical ,să acuzi pe alții.