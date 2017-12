SSC Farul încheie prima jumătate a campionatului la Ovidiu

Joi după-amiază, la stadionul „Farul”, echipa de Liga a IV-a Suporter Spirit Club Farul Constanța a organizat săptămânala conferință de presă, în care s-a discutat despre întâlnirea din ultima etapă a turului, cea cu CSO Ovidiu, programată duminică, de la ora 14.00, pe stadionul Orășenesc din Ovidiu, dar și despre victoria din runda precedentă, când echipa suporterilor fariști a câștigat pe teren propriu disputa cu Viitorul Fântânele, scor 1-0. SSC Farul îl are pe Ochia suspendat pentru acest joc, în timp ce pentru Răvoiu și Dani Popa se fac eforturi ca ei să fie refăcuți în urma unor accidentări mai vechi.

„Sunt mulțumit de jocul din etapa trecută, chiar dacă scorul putea să fie mult mai mare. Din păcate, terenul a fost foarte greu și nu am putut să ne desfășurăm prea bine traseele pe care le-am lucrat la antrenament. Am ratat mult, dar sunt mulțumit pentru că am obținut cele trei puncte puse în joc. Sper ca duminică, la Ovidiu, terenul să fie în condiții bune și să urmeze încă o victorie. Ca valoare, echipa din Ovidiu nu cred că poate să ne pună probleme, dar niciun meci nu este câștigat dinainte. Dacă vom fi concentrați, cu siguranță vom fi învingători. Așteptăm să fie cât mai mulți suporteri lângă noi, pentru că publicul este al 12-lea jucător și a avut mereu contribuția sa la victoriile pe care le-am obținut”, a afirmat antrenorul principal Ion Barbu.

„Din punctul meu de vedere, nu ar trebui să avem probleme la Ovidiu. Dacă vom reuși să ne facem jocul, cu siguranță victoria va fi a noastră. Eu sunt printre cei mai tineri din lot și am foarte multe de învățat de la cei cu experiență. Ei mă ajută ca la meciuri și antrenamente să pot da tot ce e mai bun. Avem un parcurs foarte bun până acum, 16 victorii din tot atâtea posibile, și sper să o ținem așa până la sfârșitul campionatului”, a spus tânărul fotbalist Cezar Beșleagă.

„Am făcut un meci bun cu Fântânele și este greu pentru adversari să ne învingă. Avem o echipă bună, închegată, așa că vom juca la victorie și la Ovidiu, ca în oricare meci pe care l-am disputat până acum. Respectăm formația din Ovidiu, însă cred că îi va fi foarte greu să ne pună probleme duminică”, a spus experimentatul fundaș central Constantin Bumbac.

Ion Barbu a mai anunțat și faptul că tânărul portar spaniol Raul Gonzalez (17 ani), aflat în probe la SSC Farul, „are valoare și va fi în lotul nostru din iarnă”. „Dacă vom intra în Liga a 3-a, va fi nevoie să avem în lot cel puțin șase jucători sub 19 ani, pentru că trei trebuie să fie permanent în teren. Am urmărit niște jucători tineri și urmează să se alăture echipei noastre, din iarnă”, a precizat antrenorul principal al echipei SSC Farul.

Iată programul complet al etapei a 17-a din Liga a IV-a: sâmbătă: CS Agigea - CS Năvodari; Viitorul Fântânele - CS Eforie; Farul Tuzla - Știința Poarta Albă (se joacă la Eforie Sud); Portul Constanța - CS Mihail Kogălniceanu; Gloria Băneasa - Victoria Mihai Viteazu; Avântul Comana - Gloria Albești; CFR Constanța - Voința Valu lui Traian (ora 10.00 juniorii; ora 12.00 seniorii); Sparta Techirghiol - Unirea Topraisar; duminică: CSO Ovidiu - SSC Farul Constanța (stadion Orășenesc). Cu excepția partidelor de pe terenul CFR, orele de start vor fi 12.00 pentru meciurile de juniori și 14.00 pentru seniori.

Clasament seniori: 1. SSC Farul 48p (golaveraj 65-6); 2. CS Năvodari 42p (64-17); 3. CS Agigea 40p (60-27).

Clasament juniori: 1. CS Năvodari 43p (golaveraj 152-25); 2. Portul Constanța 43p (82-19); 3. Viitorul Fântânele 40p (60-30).

SSC FARUL CONSTANȚA TRANSMITE CONDOLEANȚE FAMILIEI LUI DANIEL PRODAN

„Din păcate, știți cu toții, astăzi am primit o veste foarte tristă. Ne-a părăsit un fost mare fotbalist, Daniel Prodan. Am vrea să transmitem pe această cale condoleanțe familiei. Dumnezeu să-l ierte, să-i fie țărâna ușoară!”, a declarat Ion Barbu.

„Este o zi foarte tristă pentru fotbalul românesc. Pe această cale vreau să transmit, în numele grupării fariste, sincere condoleanțe familiei lui Prodan. A fost un sportiv extraordinar, un om minunat, un exemplu pentru orice tânăr fotbalist. În calitate de arbitru m-am întâlnit de mai multe ori pe teren cu fotbalistul Daniel Prodan. A fost un sportiv plin de fair-play, care nu crea niciun fel de probleme pe teren. A și ajuns, de altfel, la echipe de club importante din Europa, ca Atletico Madrid sau Glasgow Rangers. Nu avea antecedente medicale, era un băiat puternic, care înțeleg că încă făcea mișcare. Este dureros ce s-a întâmplat și suntem cu toții alături de familia îndoliată”, a adăugat Marcel Lică, președintele SSC Farul.

