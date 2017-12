Start în Campionatul European de Karate pentru copii, cadeţi şi juniori

Cel mai aşteptat eveniment sportiv al lunii septembrie, Campionatul European de Karate pentru copii, cadeţi şi juniori, şi-a consumat aseară primul episod. Însoţiţi de Fanfara Marinei Militare, cei 1300 de sportivi participanţi au defilat pe traseul Spitalul Judeţean - bd. Tomis - Sala Sporturilor, acolo unde, începînd cu ora 19.00, a avut loc festivitatea de deschidere a primei ediţii a Campionatului European de Karate pentru cadeţi, copii şi juniori. După intonarea imnului României de către Daniela Vlădescu - directorul Teatrului “Oleg Danovski”, preşedintele World Union of Karate-Do Federations (WUKF), brazilianul Osvaldo Messias de Oliveira, a declarat deschise întrecerile CE. “Este o zi foarte importantă pentru noi. Este primul campionat european pentru copii, cadeţi şi juniori şi toate celelalte federaţii se vor uita la noi. Să facem o competiţie foarte bună, să dăm un exemplu prin cum organizăm această întrecere. România a devenit a doua ţară pentru mine pentru că aici am găsit foarte mulţi prieteni pasionaţi de karate“, a spus preşedintele WUKF. În continuarea ceremoniei de deschidere a luat cuvîntul şi preşedintele Federaţiei Române de Karate, Liviu Crişan. “Mă bucur că sînt aici, că am reuşit să aducem acest Campionat European la Constanţa. Mulţumesc celor de la Ministerul Tineretului şi Sportului (MTS), doamnei Elena Frîncu, Primăriei şi Consiliului Judeţean Constanţa, care ne-au ajutat foarte mult în organizarea competiţiei“, a spus Liviu Crişan, acesta înmînînd cîte o plachetă omagială tuturor celor care au sprijinit organizarea aceastei întreceri. Viceprimarul Constanţei, Decebal Făgădău, a ţinut să ureze succes tuturor participanţilor. “O competiţie de mare amploare care poate ajuta în general sportul românesc prin interesul cu care este privită peste hotare. Vă doresc în numele municipalităţii, al primarului Radu Mazăre, mult succes şi sîntem onoraţi că putem organiza o astfel de întrecere sportivă. Cel mai bun să cîştige“. Festivitatea de deschidere a mai cuprins spectacole oferite de ansamblul de dansuri tătăreşti “Karadeniz“, ansamblul “Româncuţa“ din Cumpăna, ansamblul comunităţii elene “Elpis“, momente muzicale oferite de sportiva Laura Popescu de la CS Karate “Dinamic“ Constanţa, momente coregrafice oferite de elevi de la arte marţiale, precum şi demonstraţii de karate care i-au avut în prim plan pe cîţiva dintre marii maeştri internaţionali. Una dintre speranţele României la medalii, constănţeanul Bogdan Cîrlig, afirma că a trecut peste emoţii şi aşteaptă cu interes concursul. “Voi participa la două probe: kata şi kumite individual. Vreau cel puţin o medalie chiar dacă vor fi adversari foarte buni. Antrenamentele au decurs bine şi sînt încrezător“. Competiţia va fi deschisă cu întrecerile pentru copii şi cadeţi, acestea urmînd să se desfăşoare în intervalul orar 9-18.