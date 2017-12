Start ratat pentru Daum la cârma naţionalei

Mult aşteptatul debut al lui Christoph Daum, primul selecţioner străin din istoria naţionalei de fotbal a României, n-a adus mult aşteptata schimbare în jocul tricolorilor, care au ratat victoria în faţa reprezentativei din Muntenegru, scor 1-1 (0-0), în primul meci din Grupa E a preliminariilor Campionatului Mondial din 2018, disputat duminică seara, pe „Cluj Arena”. Tehnicianul german a încercat să vină cu ceva nou şi a trimis doi titulari-surpriză, Romario Benzar şi Eric Bicfalvi. Căpitanul lui FC Viitorul, aflat la debut, a confirmat încrederea acordată, chiar dacă a fost lăsat singur pe partea dreaptă, însă Bicfalvi a fost ca şi inexistent. Nu şi-a găsit locul, mai mult şi-a încurcat coechipierii şi nu a adus nimic pozitiv în ofensivă. Aşteptat să mizeze mai mult pe cartea atacului, Daum a ales, la fel ca predecesorul său, Anghel Iordănescu, să se betoneze la mijlocul terenului cu doi jucători defensivi, cărora le lipseşte talentul de a pasa, Cristian Săpunaru şi Ovidiu Hoban, iar asta s-a simţit la construcţie. În plus, Florin Andone a fost lăsat din nou singur în avanposturi, varianta cu doi atacanţi, vehiculată în ultimele zile, evaporându-se pur şi simplu.

Lipsă de idei în ofensivă

Primul avertisment că echipa nu este bine aşezată a venit după cinci minute, când Beciraj a scăpat singur şi doar intervenţia senzaţională a lui Pantilimon, care a blocat cu piciorul în afara careului, a păstrat scorul neschimbat. Lăsată doar pe umerii lui Nicuşor Stanciu, ofensiva tricolorilor a suferit profund, chiar dacă noul star de la Anderlecht a avut o sclipire de geniu, lansându-l perfect pe Florin Andone, al cărui şut prea moale a fost blocat de “uriaşul” Bozovic. Au fost singurele faze care au stârnit emoţie în prima repriză şi toată lumea aştepta ca Daum să mute după pauză, mai ales că avea destule variante ofensive pe bancă. Ca şi Iordănescu, germanul nu s-a grăbit şi lipsa de idei din tabăra tricolorilor a continuat. Şarjele lui Benzar pe partea dreaptă şi încercările de şut venite de la Stanciu au mai animat atmosfera, însă fără efect şi pe tabela de marcaj. Apoi a venit şi prima schimbare, dar pe teren a fost trimis Gabriel Torje, un mijlocaş plafonat, care nu a confirmat niciodată la naţională. Cu un sfert de oră înainte de final a fost aruncat în luptă şi Adi Popa, iar micuţul mijlocaş a părut să facă diferenţa, transformând în gol cu un şut de la 10 metri o pasă venită de la Stanciu. Bucuria nu a durat decât două minute, pentru că oaspeţii au reuşit să egaleze în urma unei lovituri libere, acordată în urma unui fault stupid comis de Săpunaru şi acordat destul de uşor de centralul englez Anthony Taylor. Vedeta muntenegrenilor, Jovetic, a profitat de marcajul lejer al defensivei tricolore şi a trimis cu capul lângă bara din stânga lui Pantilimon. Nu a fost însă ultimul episod al confruntării, iar soarta a părut să le surâdă tricolorilor, care au primit o lovitură de pedeapsă în ultimul minut de prelungire, după ce Vukcevic l-a lovit cu capul, din imprudenţă, pe Claudiu Keşeru, trimis în teren abia pe final. Din păcate, Stanciu a trimis peste poartă de la punctul cu var, irosind şansa de a aduce trei puncte pentru România, iar pentru Daum se anunţă vremuri grele.

“Ar fi fost o sinucidere!”

La final, selecţionerul a încercat să explice alegerile sale, iar cel mai mult a surprins declaraţia privind jocul ofensiv, pe care germanul l-a “trâmbiţat” încă de la sosirea în România. “Dacă am fi jucat ofensiv, ar fi fost o sinucidere. Această echipă trebuie stabilizată, să capete mai multă încredere, iar apoi vom trece la următorul nivel. Îmi pare rău pentru suporteri, care au fost fantastici, dar şi pentru jucători. Calificarea nu se câştigă însă din primul meci! În prima repriză am fost nervoşi, pentru că este o echipă nouă, un selecţioner nou şi toată lumea vroia mai mult. Obiectivul nostru a fost să punem presiune, am făcut asta în repriza a doua şi am crezut că golul va fi unul al victoriei. A venit aceea lovitură liberă, unde nu ne-am apărat bine şi am fost egalaţi. Am arătat un moral bun, am revenit şi am primit o lovitură de pedeapsă, dar munca noastră nu a fost răsplătită cu cele trei puncte”, a explicat Daum.

Au evoluat echipele - România (selecţioner Christoph Daum): Pantilimon - Benzar, Moţi, Dr. Grigore, S. Filip - Săpunaru, Hoban, Bicfalvi (76 Popa) - Stanciu - B. Stancu (90 Keşeru), Fl. Andone (70 Torje); Muntenegru (selecţioner Ljubisa Tumbakovic): Bozovic - Tomasevic, Savic, Simic, Vukcevic - Marusic, Vesovic (80 Kojasevic), Scekic, Bakic (76 Mugosa) - Jovetic - Beciraj (90+2 Nikolic). Cartonaşe galbene: Moţi, Fl. Andone / Simic, Jovetic. Arbitri: Anthony Taylor - Stuart Burt şi Stephen Child (toţi din Anglia). Marcatori: Ad. Popa 85 / Jovetic 87.

