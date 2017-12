Steaguri şi bentiţe tricolore au colorat Piaţa Universităţii

PROTESTE Manifestările de susţinere pentru eleva Sabina Elena de la Liceul „Korosi Csoma Sandor” din oraşul Covasna, care, de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, a mers la şcoală cu o bentiţă în culorile tricolorului, au continuat şi în finalul săptămânii trecute, când zeci de persoane au protestat, sâmbătă, în Piaţa Universităţii din Capitală. Deşi acţiunea lor nu a fost autorizată, cei prezenţi la acţiune, majoritatea tineri, au fluturat steaguri şi au purtat eşarfe, banderole sau cocarde tricolore. Un grup de tineri a strigat, ca la stadion, „România, România, ale, ale, ale”, „Afară, afară cu ungurii din ţară”, presărându-şi lozincile cu obscenităţi. De asemenea, manifestanţii au scandat „Trianon”, făcând referire la Tratatul de la Trianon din 1920. Întrebată de ce a venit la miting, o tânără de 20 de ani a spus că a venit pentru a protesta faţă de segregarea românilor din ţinutul secuiesc şi pentru a demonstra că tricolorul poate şi trebuie să fie purtat în orice oraş al ţării. Un miting de susţinere a elevei Sabina Elena va avea loc, astăzi, şi la Constanţa, Liga Studenţilor UMC organizând, de la ora 14.00, un marş, care va porni din faţa sediului UMC spre Prefectura Constanţa.

„LUPTA” CONTINUĂ În altă ordine de idei, eleva Sabina Elena a declarat, în cadrul unei emisiuni de televiziune, că a purtat bentiţa tricoloră pe cap, de Ziua maghiarilor de pretutindeni, din instinct. Eleva a spus că totul a început pe 1 decembrie, de Ziua României: „Pe 1 decembrie, ca să putem intona imnul României în curtea şcolii, am depus o cerere la direcţiune. După insistenţe, s-a aprobat. După ce l-am intonat în pauza mare, ni s-au adresat cuvinte jignitoare, huiduieli şi gesturi obscene din partea secţiilor maghiare. Pe 15 martie, chiar nu am putut să nu am nicio reacţie”, a spus Sabina. Eleva a adăugat că va continua să poarte tricolorul: „Mă simt foarte bine pentru că am văzut că atâţia oameni mă susţin şi sunt alături de mine. Sunt fericită că i-am făcut pe ceilalţi să se simtă mândri că sunt români.”