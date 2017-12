Stephen Gately, condus pe ultimul drum

Membrii formaţiei Boyzone i-au adus un tribut fostului lor coleg de trupă, Stephen Gately, care a fost înmormîntat, sîmbătă, la Dublin. “Lumea şi-a pierdut una dintre cele mai strălucitoare stele, noi ne-am pierdut fratele”, a declarat, extrem de emoţionat în discursul său, Ronan Keating, la ceremonia derulată la biserica St. Laurence O\'Toole. Membrii trupei au cîntat piesa “In This Life”, melodie a grupului Westlife, în timpul ceremoniei, înainte de a transporta trupul neînsufleţit al lui Stephen Gately afară din biserică. Ulterior, corpul neînsufleţit al cîntăreţului a fost incinerat. George Michael, David şi Victoria Beckham, membrii trupelor Take That, Westlife şi U2, Robbie Williams, Cheryl Cole, Colin Farrell şi Sharon Osborne au transmis mesaje de condoleanţe. La ceremonia funebră au fost prezente peste 3.000 de persoane. Fanilor li s-a cerut ca, în loc de flori, să folosească banii pentru a face donaţii către Caudwell Children Charity, a cărei reprezentant era solistul.

Stephen Gately, în vîrstă de 33 de ani, a fost găsit mort, săptămîna trecută, într-o vilă de vacanţă din Mallorca. Autopsia, ale cărei rezultate au fost date publicităţii marţi, a relevat faptul că solistul a murit din cauze naturale, ca urmare a unei acumulării de lichide în plămîni. Un oficial spaniol a declarat că edemul pulmonar de care a suferit Stephen Gately a fost unul acut. După ce declaraţiile martorilor şi testele medicale vor fi confirmate, cazul va fi închis. Încă nu se ştie dacă Stephen Gately a consumat droguri sau alcool înainte de a muri, însă, chiar şi aşa, nu acestea i-au provocat moartea. Rezultatele testelor toxicologice sînt aşteptate în zilele următoare. Surse judiciare spaniole au refuzat, de asemenea, să confirme informaţia potrivit căreia Stephen Gately ar fi murit înecat cu propria lui vomă. În ciuda numeroaselor speculaţii, familia cîntăreţului britanic a negat că acesta ar fi consumat droguri, alcool în exces sau că s-a sinucis.

Stephen Gately suferise în trecut de depresie, însă în ultima perioadă cîntăreţul era mai fericit şi mai încrezător ca niciodată. Trupa Boyzone, alcătuită din Ronan Keating, Mikey Graham, Keith Duffy, Shane Lynch şi Stephen Gately, şi-a anunţat turneul de revenire în noiembrie 2008. Formaţia irlandeză a avut şase hituri în fruntea topurilor britanice în perioada 1994 - 2000. Cu un an înainte ca membrii formaţiei să se despartă, în iunie 1990, Stephen Gately a dezvăluit public că este homosexual. El şi partenerul său, Andy Cowles, s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii private, în 2006, la Londra. Înfiinţată în 1994, trupa Boyzone a reuşit în scurt timp să devină un adevărat fenomen pe scena muzicii pop a anilor \'90, înregistrînd 16 piese consecutive ce au ajuns în top cinci în Marea Britanie. Vînzările totale ale albumelor Boyzone au depăşit cifra record de 15 milioane de exemplare.