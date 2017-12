Stimulente financiare pentru ucenici și angajatori

Ministerul Muncii propune măsuri de stimulare a angajatorilor care încheie contracte de ucenicie, care ar urma să primească 1.125 de lei lunar pe perioada contractului; coordonatorii de ucenicie ar beneficia de 500 de lei lunar, în timp ce ucenicii ar avea primă de absolvire acordată diferențiat.

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a pus în dezbatere publică un proiect de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă și a Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior.

Proiectul de act normativ propune ca angajatorii care încheie contracte de ucenicie să primească, la cerere, 1.125 de lei lunar, în timp ce ucenicii ar urma să beneficieze de o primă de absolvire care va fi acordată diferențiat, în funcție de nivelul de calificare. Astfel, pentru nivelul de calificare 2, un ucenic va primi 500 de lei, 600 de lei pentru nivelul 3 și 750 de lei pentru nivelul 4.

Totodată, coordonatorul de ucenicie care va forma ucenicul ar beneficia, pe toată durata contractului, de o primă lunară de 500 de lei neimpozabilă.

Angajatorii mai pot primi 500 de lei lunar, timp de șase luni, dacă la terminarea contractului de ucenicie îl încadrează pe ucenic în muncă printr-un contract individual de muncă.

În ceea ce privește efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, angajatorii care încheie un contract de stagiu vor primi lunar, la cerere, 1.350 lei pe perioada derulării contractului.

"Dacă termin și îmi certific formarea profesională, în funcție de nivelul 2, 3 sau 4 primesc 500, 600 sau 750 de lei pentru că îmi obțin certificat, deci este o motivație. Ce se întâmpla în trecut? Primea bani angajatorul, primea un pic de bani și ucenicul, dar maistrul, ăla care stătea cu ucenicul pe cap și trebuia să își facă și toate lucrurile pe care le are la el în fabrică și să aibă grijă și de ucenic, sau de trei ucenici sau de câți are pe cap, iar el nu primea nimic. Și atunci nu exista o motivație intrinsecă pentru maistru să aibă ucenici. Acum se creează o motivație directă de 500 de lei, care se dau neimpozabili maistrului, pentru că până la urmă ucenicia nu este învățământ de masă. (...) Pe parte de stagii, aici e mai simplu. Doar am crescut nivelul cuantumului care se oferă pentru a prelua absolvenții care ies din zona de învățământ și de a îi motiva în plus pentru partea legată de a își obține un loc de muncă în domeniul în care ei au absolvit. Deci practic să încercăm dacă este posibil să nu ratăm educația și investiția în educație, ci să avem acest prim loc de muncă imediat după absolvirea unei forme de educație. (...) Sunt 1.125 de lei stimulentele pentru angajatorii care preiau ucenici. Primele de absolvire sunt 500 de lei pentru calificări de nivel 2, 600 de lei pentru calificările de nivel 3 și 750 de lei pentru calificările de nivel 4. Coordonatorul de ucenici, deci maistrul, 500 de lei. Angajatorii care angajează ucenicii după ce termină stagiul de ucenicie mai pot încă șase luni să primească 500 de lei pentru faptul că i-au angajat. Stagiul este 1.350 de lei pentru șase luni", a declarat ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru.

"Finanțarea primelor și a subvențiilor se va face din bugetul asigurărilor pentru șomaj, cu menținerea nivelului de cheltuieli publice pentru perioada 2014-2022 și se va completa cu sume din fonduri europene nerambursabile, accesate din Programul Operațional Capital Uman în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului și Consiliului din 17 decembrie 2013", anunță Ministerul Muncii într-un comunicat de presă.

Proiectul de act normativ poate fi consultat până la data de 16 decembrie 2016 pe pagina de internet a Ministerului Muncii.