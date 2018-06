Subordonarea justiției - boli care se răspândesc in Europa

Modificările sistemelor judiciare din Polonia și Ungaria care amenință independența judiciară sunt o "boală" care s-ar putea răspândi și submina democrația în Uniunea Europeană, a declarat joi organizația care reprezintă reprezentanții statelor membre ale UE.

ENCJ- European Network of Councils for the Judiciary (Rețeaua europeană a consiliilor pentru justiție) revizuiește statutul membrilor săi polonezi, după ce guvernul polonez a adus instanțele sale sub controlul sporit al statului.

Reprezentantul ungar al organizației a cerut intervenția ENCJ și pentru Ungaria, având în vedere că Viktor Orban a propus înființarea unor noi instanțe administrative despre care criticii spun că ar spori influența politică asupra judecătorilor.

"Boala Poloniei și a Ungariei s-ar putea răspândi în țările vecine ", a declarat noul șef al ENCJ, olandezul Kees Sterk, la o zi după ce a fost ales. "Ceea ce se întâmplă în Polonia și în Ungaria nu este un caz izolat, ci este la nivel sistemic. Asta face diferența și asta este și partea ingrijorătoare ", a spus Sterk.

Uniunea Europeană a amenințat că va reduce finanțarea Poloniei dacă nu va reduce politicile pe care UE le consideră drept nedemocratice, iar Varșovia a oferit unele concesii.

"Situația este încă foarte alarmantă și schimbările nu sunt suficiente pentru a proteja o justiție independentă în Polonia", a spus Sterk.

Comisia executivă a blocului european, care conduce discuțiile cu Polonia în numele întregii UE, a acordat Varșoviei termen până la sfârșitul lunii iunie să facă mai multe modificări. Guvernul aflat la putere din partea partidului Lege și Dreptate (PiS) a declarat că este puțin probabil să facă acest lucru.

Între timp, Curtea Europeană de Justiție urmează să se pronunțe luna viitoare asupra unui caz introdus de Irlanda, care a oprit o extrădare în Polonia din cauza preocupărilor legate de faptul că nu există siguranța că țara poate garanta în continuare respectarea legii.

România este un alt stat ex-comunist din UE în care există îngrijorări cu privire la statul de drept, cu proteste stradale în ultimele luni asupra schimbărilor guvernamentale din sistemul judiciar, despre care criticii spun că ar putea îngreuna combaterea corupției.

"Situația din România este puțin mai îngrijorătoare decât în ​​Polonia și Ungaria, dar nu e de neglijat", a spus Sterk.

Instanțele judecătorești sunt tot mai tare puse sub presiune în UE, a spus Sterk, deoarece blocul European se confruntă cu un val de populism.

"Statul de drept, separarea puterilor și independența unui sistem judiciar puternic sunt esențiale pentru buna funcționare a societății", a spus Sterk în primul său discurs după ce a devenit șeful ENCJ.

"Fără acestea ... vom ajunge în cele din urmă într-o dictatură."

(Reuters.com - Robin Pomeroy)