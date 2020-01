Succes pentru baschetbalistele de la CS Phoenix-Știința

În primul joc oficial disputat în acest an în Sala Sporturilor din Constanţa, echipa feminină de baschet CS Phoenix-Știința a câştigat, sâmbătă seară, partida cu Olimpia CSU Braşov, cu scorul de 89-70, la pauză 40-35, în etapa a 14-a a Ligii Naționale. În urma acestui succes, baschetbalistele antrenate de Carmin Popa și Ramona Coroamă au încheiat sezonul regulat pe locul 4 în Grupa Est, cu 17 puncte.

Scorul pe sferturi în meciul CS Phoenix-Știința - Olimpia CSU: 15-18, 25-17, 22-13, 27-22.

Punctele formaţiei constănțene au fost înscrise de Lauren Brozoski 23, Andreea Beldian 17, Donasja Scott 17, Andreea Mititelu 14, Vladinka Erak 12 şi Katarina Matijevic 6. Au mai evoluat Diana Vaţi, Mădălina Geleriu şi Alexandra Marcu.

„După victoria entuziasmantă de astăzi (n.r. - sâmbătă seară) ne este greu să ne hotărâm dacă avem parte de startul perfect de an sau de finalul ideal al sezonului regulat. În mod cert este însă confirmarea eficienței muncii depuse în ultimele luni de fiecare dintre noi, în care am avut ca singur scop reconstrucția echipei cu ajutorul tinerelor jucătoare din Constanța. Iar rezultatele încep să se vadă în evoluția noastră, care arată că am trecut cu bine de faza de acomodare și că suntem gata să începem următoarea etapă. Una la finalul căreia să privim în urmă cu satisfacție și cu mândrie că avem ocazia să reprezentăm Constanța la cel mai înalt nivel.

Și pentru că nu putem să nu ne uităm și la cifre, cu puțin noroc și ceva mai multă inspirație am fi putut vorbi acum și despre primul meci din acest sezon în care am depășit pragul de 100 de puncte înscrise într-un meci. Promitem însă că acest moment va veni cât de curând”, a fost mesajul postat pe pagina oficială de Facebook Phoenix Stiinta Constanta.