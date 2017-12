“Sulfina Barbu încurajează evaziunea fiscală pe plaje”

Mai mulţi investitori din Eforie au fost daţi afară din sediul Direcţiei Apelor Dobrogea Litoral de către directorul adjunct al instituţiei, Gheorghe Babu, după ce au încercat să-i prezinte situaţia existentă pe plaja Belona. “E un Pampas general. D-na ministru a Mediului nu face decît să încurajeze evaziunea fiscală pe plajele din România. Nu se dau bonuri la nimic, toalete nu există, nu am auzit ca personalul să aibă carnete de sănătate. Noi, care funcţionăm legal, sîntem controlaţi pentru toate aspectele, însă cei de pe plajă au voie să facă orice, ca şi cînd am fi în altă ţară. Pentru că au protecţia Sulfinei Barbu, au protecţia DADL, controalele nu ajung la ei”, sînt de părere investitorii din Eforie. Ei au ajuns, în acest an, la concluzia că legile sînt pentru proşti în ţara asta şi cred că cei care tolerează aceste ilegalităţi sînt acţionari la acele firme, altfel nu îşi explică debandada totală.

Scandalurile legate de plaje şi modul în care sînt administrate acestea se ţin lanţ, numai că autorităţile direct implicate se prefac că nu văd şi nu aud nimic. De nenumărate ori, cotidianul “Telegraf” a relatat despre activitatea total ilegală desfăşurată pe plaje, însă ministrul Mediului, Sulfina Barbu, susţine că echipele de control nu au găsit nimic ilegal. “Conform raportului”, îşi începe Sulfina explicaţiile, iar “raportul” este mistificat în mod evident, iar cei care l-au întocmit, în loc să fie sancţionaţi pentru falsificarea adevărului, sînt mîngîiaţi pe creştet şi poate că, de ce nu, premiaţi... Convins că reprezentanţii Direcţiei Apelor Dobrogea Litoral (DADL), administratorul legal al plajelor, nu-şi fac datoria, Grupul de Interes Economic (GIE), format din mai mulţi agenţi economici din Eforie, s-a prezentat ieri la sediul instituţiei pentru a discuta cu conducerea. “Am venit să informăm conducerea DADL despre toate neregulile de pe plajă: nu sînt cabine de schimb, duşuri, grupuri sanitare, turiştii sînt nemulţumiţi, operatorul de plajă nu a respectat caietul de sarcini şi a construit 15 beach-baruri în loc de trei, cît avea voie. Directorul adjunct Gheorghe Babu ne-a primit, însă cînd a văzut despre ce este vorba, ne-a dat afară”, a declarat administratorul AF “Giovani”, Tudor Cincu. El a mai spus că, iniţial, Babu a ridicat din umeri, neinteresat de aceste probleme. “Un director de instituţie publică nu este pus pe scaun să ridice din umeri. Este plătit cu banii noştri ca să îşi facă datoria, nu să ne gonească. Chiar ne-a spus că, dacă nu ieşim, cheamă oamenii de ordine ca să ne dea afară”, a mai spus Cincu. El a declarat că supărarea reprezentantului DADL a fost provocată de faptul că există active pe faleză şi, în opinia lui Babu, aceste investiţii ar trebui dărîmate. “Bineînţeles că proprietăţile noastre care sînt făcute cu autorizaţii de construire trebuie dărîmate, ca DADL să facă loc altor , pe cînd cele de pe plajă, unităţi de alimentaţie publică care nu au nici măcar un grup sanitar, trebuie lăsate să funcţioneze”, a mai spus Cincu. “Noi am ridicat problema nerespectării caietelor de sarcini, pentru că dacă am fi ştiut că se dă voie să se facă zeci de beach-baruri şi nu controlează nimeni, am fi participat şi noi la licitaţie. În prezent, noi avem investiţii de sute de mii de euro, iar cei de pe plajă, corturi şi chioşcuri. Directorul Babu a zis că i-a amendat pe cei care au făcut construcţii suplimentare, cu cîte cinci milioane, 10 milioane, sume insignifiante. În ceea ce priveşte afirmaţia că terasele noastre trebuie demolate, dacă un director gîndeşte aşa, este grav. Mai bagă fitile la doi, trei şi ne trezim că ne dărîmă, că nu se respectă proprietatea care, declarativ, este sfîntă. Din păcate, cred că legile sînt pentru proşti în ţara asta, cel puţin acesta este sentimentul pe care l-am trăit astăzi, cînd am fost daţi afară pentru că am spus adevărul”, a declarat un alt membru al Grupului de Interes Economic, administratorul SC “93 Conprod Magic” SRL, Petre Vasile. Şi administratorul SC “Colonial Servicii” SRL, Dan Stupar, a spus că una din problemele pe care dorea să o semnaleze vizează depozitarea pe plaja Belona a 10 tuburi de azbociment, chiar în faţa unor terase. “E o lucrare începută de DADL, iar firma care a făcut lucrarea nu a reuşit să o termine la timp. Tuburile au devenit toaleta promisă de ministrul Mediului, iar turiştii se duc acolo ca să-şi rezolve problemele... arzătoare. E un focar de infecţie şi o problemă care priveşte în primul rînd turismul, aspectul general al zonei. Cît despre construcţiile ilegale de pe plajă, am înţeles că nu pot fi controlate, după noua ordonanţă a Sulfinei Barbu”, a mai spus Stupar.

Reprezentanţii DADL nu comentează

Potrivit membrilor Grupului de la Eforie, noile “dotări” de pe plajă nu respectă nici legislaţia comercială. “E un Pampas general. D-na ministru a Mediului nu face decît să încurajeze evaziunea fiscală în România. Nu se dau bonuri la nimic, toalete nu există, personalul nu am auzit să aibă carnete de sănătate. Noi, care funcţionăm legal, sîntem controlaţi pentru toate aspectele, însă cei de pe plajă au voie să facă orice, ca şi cînd am fi în altă ţară. Pentru că au protecţia Sulfinei Barbu, au protecţia DADL, controalele nu ajung la ei. Acum, după ce am făcut declaraţii publice, mă aştept la verificări. Pentru ceea ce se petrece pe plaje nu mai există Legea mediului, nu mai există Legea Costieră”, a mai spus Dan Stupar. “Face afaceri doar cine are voie, nu cine are iniţiativă sau cine munceşte”, a subliniat Stupar. “Cei care tolerează aceste ilegalităţi sînt acţionari la acele firme, altfel nu se explică. Direcţia de Sănătate Publică de ce nu face controale? Sînt autorizaţii de funcţionare, sînt carnete de sănătate, sînt avize de funcţionare, există grupuri sanitare la societăţile care vînd băuturi alcoolice? Cine nu le dă voie reprezentanţilor Direcţiei Sanitar Veterinare să facă controale? Garda Financiară de ce nu întreabă dacă societăţile respective dau sau nu dau bonuri fiscale?”, a intervenit Tudor Cincu, care a precizat că GIE va face adrese oficiale către toate aceste instituţii ale statului şi către ministerele care le coordonează. Am încercat să aflăm un punct de vedere şi al directorului Babu, însă acesta a intrat “într-o şedinţă” imediat ce i-a dat afară pe investitorii din Eforie, după cum ne-a informat purtătorul de cuvînt al instituţiei, Cătălin Anton. Am revenit telefonic şi acelaşi purtător de cuvînt a declarat că nu există o poziţie oficială şi că reprezentanţii DADL nu comentează incidentul.