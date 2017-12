Şunda şi-a recunoscut lipsa de inspiraţie

Meciul disputat sâmbătă, pe stadionul Flacăra din Năvodari, va rămâne mult timp în memoria spectatorilor şi a telespectatorilor, graţie rezultatului final (Săgeata Năvodari - Unirea Slobozia 4-4), a evoluţiei scorului (0-1, 4-1, 4-4!) şi a spectaculozităţii fazelor derulate pe teren. Numai antrenor să nu fii într-o astfel de partidă, care te duce în doar câteva minute de la agonie la extaz! „Îmi asum răspunderea pentru acest rezultat. Conduceam cu 4-1 şi am vrut să aduc ceva proaspăt în jocul echipei, pentru că Tigoianu a cerut schimbare având coastă fisurată, iar Apostol avea cartonaş galben. A trebuit să fac nişte modificări, dar m-am înşelat. Ca să nu mai spun că golul 4 al celor de la Slobozia a fost dintr-un ofsaid clar”, a spus după meci Aurel Şunda, antrenorul principal al gazdelor, foarte nemulţumit de evoluţia jucătorilor intraţi după pauză, Jianu, Dumitru şi Vîrtic.

Prestaţia superbă a gazdelor din prima repriză a fost anulată de un ultim sfert de oră catastrofal, în care Săgeata a încasat trei goluri în mai puţin de un sfert de oră! „A fost un meci nebun! Cam la fel a fost şi la Brăila, după acelaşi scenariu (n.r. - Brăila - Slobozia 2-2). Din păcate pentru noi, am luat şase goluri în două etape şi este foarte mult. Avem multe probleme pe faza defensivă şi mă refer aici la toată echipa, nu doar la fundaşi, pentru că am primit goluri pe nişte greşeli copilăreşti. Bine că a venit pauza şi ne-am trezit, apoi am obţinut un rezultat foarte bun pentru noi. Obiectivul nostru este menţinerea în liga a doua, respectiv clasarea în zona locurilor 1-8, iar eu sunt încrezător că îl putem realiza”, a spus şi antrenorul oaspeţilor, Marin Dună. În etapa viitoare, Săgeata va juca în deplasare cu CF Brăila, duminică, de la ora 13.00.