Suspendări drastice pentru Blatter și Platini: opt ani interdicție de a activa în fotbal!

Luni, preşedintele demisionar al FIFA, Joseph Blatter, şi președintele UEFA, Michel Platini, au fost suspendaţi pentru opt ani din orice activitate legată de fotbal de către Comisia de Etică a FIFA! Cei doi au fost acuzaţi de „conflict de interese” şi de „plată neloială”, după ce Platini a primit 1,8 milioane de euro din partea lui Blatter în anul 2011, pentru o activitate de consilier desfășurată în perioada 1999-2002, fără contract scris.

În plus, Platini a primit o amendă de 74.000 de euro, în timp ce Blatter va trebui să plătească 46.295 de euro. Cei doi vor putea face apel la FIFA, iar apoi se vor putea adresa Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne.

Reamintim că Joseph Blatter, Michel Platini, care îndeplinea şi funcţia de vicepreşedinte al FIFA, şi secretarul general Jerome Valcke au fost suspendaţi pentru 90 de zile, la data de 7 octombrie 2015, pentru presupuse fapte de corupţie, de către Comisia de Etică. FIFA se confruntă cu un uriaș scandal de corupţie după ce justiţia americană a pus sub acuzare 14 persoane, printre care doi vicepreşedinţi FIFA şi şapte oficiali ai forului, pentru luare de mită şi primirea de alte foloase, de la începutul anilor 1990 şi până în prezent, totalizând peste 150 de milioane de dolari. În acest caz, mai mulţi oficiali ai forului mondial au fost reţinuţi la Zurich.

TRIST FINAL DE CARIERĂ PENTRU BLATTER

Consecințele acestei decizii a FIFA sunt mai grele pentru Platini decât pentru Blatter. Acesta din urmă, în vârstă de 79 de ani, nu aspira decât la prezidarea forului mondial până la alegerea unui succesor, pentru ca apoi să predea mandatul, constrâns de scandalurile acumulate în ultimul timp la FIFA. Prin acest verdict, un capitol de 40 de ani din istoria FIFA s-a închis. Blatter a intrat în structurile forului mondial al fotbalului în 1975, urcând apoi toate treptele ierarhice până la accederea în vârful acestei organizații, după 17 ani. Reales pentru un al cincilea mandat la data de 29 mai 2015, el și-a anunțat peste numai patru zile demisia, din cauza anchetelor declanșate de justiția elvețiană și de cea americană.

BLATTER VA FACE APEL LA DECIZIA FIFA

Blatter a anunţat că va face apel la decizia de suspendare dictată de Comisia de Etică. „Sunt dezolat, dezolat că am fost tratat aşa, dezolat pentru fotbal şi pentru FIFA. Regret că s-a ajuns aici, îmi pare rău pentru organizaţia pe care am servit-o 41 de ani cu suflet şi conştiinţă. Am vorbit cu avocatul meu în această dimineaţă, iar el nu a fost surprins de suspendarea mea. Comisia de Etică trebuie să judece comportamentul etic, dar refuză dovezile şi vrea să construiască ceva ce nu este adevărat. Ei ne acuză că suntem mincinoşi. Nu este corect”, a declarat Blatter într-o conferinţă de presă organizată la Zurich imediat după ce a aflat decizia forului fotbalistic mondial. El poate face apel mai întâi la FIFA, iar apoi la TAS.

ANGEL MARIA VILLAR ESTE PREŞEDINTE INTERIMAR LA UEFA

Spaniolul Angel Maria Villar, vicepreşedinte al UEFA, va conduce forul european până la organizarea unor alegeri sau cel puţin până la întrunirea Comitetului Executiv, în urma deciziei FIFA de a-l suspenda pe Platini din toate activităţile legate de fotbal, pentru opt ani. UEFA nu a desemnat până acum un preşedinte interimar pentru că a așteptat o decizie definitivă în cazul suspendării lui Platini pentru 90 de zile. În schimb, la FIFA, camerunezul Issa Hayatou, vicepreşedinte al forului mondial şi preşedinte al Confederaţiei Africane de Fotbal (CAF), a preluat încă din 8 octombrie atribuţiile lui Blatter, imediat ce elveţianul a fost suspendat provizoriu pentru 90 de zile de către Comisia de Etică.

În aceste condiții, la alegerile din 26 februarie 2016, pentru stabilirea noului președinte al FIFA, se vor prezenta doar cinci candidați: şeicul Salmane Bin Ibrahim Al-Khalifa (Bahrain), prinţul Ali bin Al-Hussein (Iordania), Jerome Champagne (Franţa), Tokyo Sexwale (Africa de Sud) și Gianni Infantino (Elveţia).

