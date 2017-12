Sute de tineri au luminat centrul Constanței

Sute de constănțeni, în majoritate tineri, au venit pe parcursul serii de duminică la harta Dobrogei din zona Grand să aprindă lumânări pentru victimele tragediei de la clubul „Colectiv“ din Capitală. Mulți au adus flori, s-au rugat pentru sănătatea celor răniți și au transmis mesaje prin afișe și pancarte, cel mai impresionant fiind inspirat dintr-o piesă a lui Michael Jackson „They don't care about us" (tr. engleză - Nu le pasă de noi).

Mămici, bunici, tineri cu dizabilități, oameni simpli și o grămadă de adolescenți s-au adunat în jurul ruinelor Tomisului și i-au comemorat pe cei dispăruți în tragicul eveniment a cărui veste a făcut înconjurul planetei. Alarma mobilizării a sunat pe Facebook și a pornit la inițiativa elevilor Liceului Teoretic „Traian”, cărora li s-au alăturat și elevi ai altor instituții. „A fost o inițiativă comună... am scris pe grupul clasei de pe WhatsApp să ne adunăm în centru cu panglici negre la piept. Îndemnul a avut ecou pe Facebook și au venit sute de persoane. Am sunat la ISU crezând că de acolo ne trebuie aprobare și au fost amabili, au anunțat Jandarmeria și au trimis echipaje pentru asigurarea ordinii", a declarat Vlad Mustaca, elev în clasa a XI-a la Liceul „Traian“. Ne-am adunat aici, colegi de clase și grupuri de prieteni, pentru că așa am simțit. Vroiam încă de sâmbătă să ieșim, dar ne-am gândit că duminică pot mai mulți oameni să iasă. Nu avea mare importanță ziua, ci pur și simplu gestul de solidaritate cu oamenii. Cei care au murit sunt tineri ca noi, nu aveau nicio vină și totuși multă lume îi acuză că petreceau. E absurd și dureros”, a declarat Manuela Voinea, o tânără care a venit cu grupul de prieteni în centru.