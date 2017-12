Tabloidele britanice, acuzate că au ascultat ilegal convorbiri ale personalităţilor

Tabloidele deţinute în Marea Britanie de magnatul Rupert Murdoch au cheltuit peste un milion de lire sterline pentru a evita urmările juridice pe care le implică dezvăluirea faptului că au fost implicate în interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice a unui număr foarte mare de personalităţi. Potrivit AFP, care citează cotidianul britanic ”The Guardian”, grupul de presă a lui Rupert Murdoch, News Group Newspapers, a dat bani pentru a muşamaliza o afacere în cadrul căreia a interceptat convorbirile telefonice a trei persoane, în speranţa de a obţine informaţii în exclusivitate. New Group este una dintre diviziile trustului media News Corp, deţinut de Rupert Murdoch, şi include titlurile ”News of the Word” şi ”The Sun”. Cotidianul ”The Guardian” titrează fără a cita surse că reporterii au recurs la serviciile unor detectivi privaţi pentru a obţine informaţii care includ date confidenţiale precum declaraţiile fiscale sau extrasele de cont bancar. Dintre victimele reporterilor tabloidelor britanice fac parte modelul Elle Macpherson, actriţa Gwyneth Paltrow, cîntăreţul George Michael, fostul vicepremier John Prescott şi impresarul Max Clifford.

Clive Goodman, specialist pe chestiuni care ţin de familia regală în cadrul redacţiei ”News of the World”, a fost condamnat la şapte luni de închisoare, în 2007, pentru că a interceptat peste 600 de mesaje de pe telefoanele mobile ale consilierilor şi membrilor familiei regale, inclusiv a prinţului William. Ziaristul şi-a asumat, la momentul respectiv, întreaga responsabilitate pentru aceste interceptări. În cursul anchetei, poliţia londoneză a aflat că există informaţii privind mii de ascultări telefonice ilegale a unui număr mare de personalităţi, acestea fiind realizate de mai mulţi detectivi privaţi. Pentru a muşamaliza afacerea, News Group i-a dat 700.000 de lire sterline (809.000 euro) lui Gordon Taylor, responsabil al Professional Footballers Association, sindicatul fotbaliştilor. News International, filiala britanică a News Corp, nu a comentat informaţiile, considerînd nepotrivite orice fel de comentarii în acest moment.