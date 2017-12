Țara n-are Guvern, iar pe Iohannis îl doare de votul la distanță

02:31:07 / 18 Noiembrie 2015

"perseverenta"

Urmarind, in timp, articolele foarte critice la adresa Presedintelui, imi amintesc numele Adelinei Iancu aparind de citeva ori. Toti avem politicieni pe care ii agreem ori, din contra, nu ne prea plac, dar sa critici din pozitia in care nimeni nu poate raspunde este un semn de....lasitate profesionala. Intimplator, ma intereseaza foarte mult problema votului de la distanta. A vota in Houston nu este cea mai simpla operatie. Adelina este un jurnalist bun, insa daca ar fi mai moderata in critici, sint sigur ca ar avea o "audienta" extinsa.