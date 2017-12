Tăriceanu își trâmbițează partidul în ziua Congresului PNL

07:50:24 / 28 Iunie 2014

Paranoia politicianista

Domnule S,daca Tariceanu este controlat de PSD nu este o problema ,pentru ca toti sunt o apa si un pamant ,cu aceleasi scopuri politicianiste.Eu as recomanda ca acest domn,Tariceanu,sa faca un control psihiatric si dupa acea sa mearga la un psiholog pentru ai scoate din cap paranoia de mesia liberala. Nu ar fi rau daca in timpul chiului parlamentar sa mearga si pe la vrajitoare sa-i lege cununiile ,sa-i scoata prostiile din cap de politician strong si de gladiator care lupta in favoarea cetateanului.