Tăriceanu: Justiţia e condusă securistic

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a comentat duminică propunerile făcute de ministrul Justiţiei, Raluca Prună, privind reforma în justiţie, subliniind că pasul esenţial este scoaterea ''o dată pentru totdeauna'' a acestui domeniu de sub controlul instituţiilor de forţă.

''Am văzut propunerile făcute de ministrul Justiţiei, Raluca Prună, privind pachetul de legi din Justiţie. Suntem de acord într-un singur punct: este nevoie de o reformă reală în Justiţie. După 20 de ani, justiţia din România este condusă, din păcate, securistic, controlată de oamenii din vechiul sistem sau şcoliţi de aceştia. Doamna Prună are şcoala anti-democratică care se conduce după dictonul «drepturile cetăţenilor sunt un lux» . Eu cred că Justiţia din România trebuie să iasă, o dată pentru totdeauna, de sub controlul unor instituţii de forţă care fac jocurile din umbră, iar justiția să fie pusă să lucreze în interesul cetățeanului'', a scris preşedintele Senatului pe Facebook.

În opinia sa, o justiție echitabilă este cea care nu lasă loc de interpretări și abuzuri din partea statului.

''Şefii instituţiilor cheie din justiţie trebuie aleşi democratic. Trebuie să schimbăm o dată pentru totdeauna numirile făcute netransparent şi discreţionar, iar factorul politic trebuie înlăturat din numirile din justiție. Justiția nu poate fi făcută prin interpuși ai persoanelor aflate la un anumit moment într-o funcție de conducere în România, ci trebuie să existe numiri pe bază de competență și experiență'', subliniază copreşedintele ALDE.

El arată că justiţia trebuie să funcţioneze fără ofiţeri acoperiţi şi fără echipament de ascultare în tribunale şi birourile magistraţilor. ''Din acest punct de vedere, România se aseamănă mai mult cu un stat totalitar, şi nu o spun doar eu, au spus-o judecătorii din sistem. Justiția nu trebuie să mai fie «câmpul tactic» al serviciilor, ci ea trebuie să fie independentă de orice influență venită din alte surse'', mai insistă Tăriceanu, adăugând că trebuie să înceteze promovările netransparente, iar procurorii ''să nu devină peste noapte judecători'', ceea ce scade şansele unui proces echitabil.

''Doamna Prună este datoare faţă de români cu o serie de răspunsuri la întrebările privind urmărirea şi ascultarea românilor. Poate în al 25-lea ceas va dovedi că în România drepturile cetăţenilor nu sunt un lux, iar doamna Prună va acționa măcar o dată ca un ministru al Justiției dintr-un stat democratic, nu dintr-unul totalitar'', conchide preşedintele Senatului.

Ministerul Justiţiei a lansat în dezbatere publică un proiect de modificare şi completare a legilor justiţiei.