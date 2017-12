TAROM a „scos la pensie” aeronava Airbus A-310

Aeronava Airbus A-310 din flota TAROM a efectuat sâmbătă ultimul său zbor, o cursă Madrid-București, aceasta fiind scoasă "la pensie", după 24 de ani de activitate.

Avionul, cu 125 de pasageri la bord, a aterizat sâmbătă, la 16:40, pe aeroportul Henri Coandă, fiind întâmpinat, în fața Salonului oficial, cu tunuri de apă, și de foști piloți și însoțitori de bord care au zburat de-a lungul timpului cu acesta.

"Este un avion minunat, un avion foarte docil, dar care și-a atins vârsta. Prima cursă externă cu acest aparat am efectuat-o la Londra, pentru că am început cu zboruri în Europa, și apoi am trecut pe curse long-curier, spre New York, Beijing, Bangkok, prin 1993-1994. Mi-aș dori ca TAROM să redevină ce a fost, cu zboruri long-curier și sper că viitorul va fi favorabil TAROM", a declarat Alexandru Silivestru, unul dintre piloții ultimei curse cu aeronava Airbus A-310, pilot care are 7.000 de ore de zbor pe un astfel de avion.

Botezat Transilvania, avionul a ajuns în flota TAROM pe 17 decembrie 1992. Până în 2003, avioanele A310 au fost utilizate pe curse spre Bangkok, Beijing, New York, Singapore, Montreal, dar și spre destinații europene.

Aeronava, cu 209 de locuri disponibile, a purtat către cele mai diverse destinații șefi de stat, membri de guvern, echipa olimpică și multe alte personalități naționale și internaționale.

TAROM a achiziționat, în 1992, două aeronave Airbus A-310, una fiind retrasă din curse pe 12 septembrie, și cea care a fost retrasă sâmbătă. Aeronavele A-310 pot atinge o viteză de 880 km/h, o altitudine de croazieră de 11.000 de m și pot parcurge o distanță maximă de 8.050 km.

După renunțarea la destinațiile transatlantice Aibus-urile din flota TAROM au continuat să fie folosite pentru destinații europene, dar și Dubai și Tel Aviv.

TAROM a rămas în prezent cu o flotă de 21 de aeronave: 4 aeronave Boeing 737—700 (ce pot parcurge o distanță maximă de 4.900 Km), 4 aeronave Boeing 737-300 (pentru distanțe de maximum 3.400 km), 4 aeronave Airbus A318-111 (pentru distanțe de maximum 2.780 km), 7 aeronave ATR 42-500 (pentru distanțe de maximum 1.200 km) și 2 aeronave ATR 72-500 (pentru distanțe de maximum 950 km).