Grecia - Coliziune feroviară

Un număr de 15 persoane au fost rănite uşor, luni dimineaţă, în urma coliziunii dintre un tren de pasageri şi un marfar, în apropiere de oraşul Lamia din centrul Greciei, a anunţat reţeaua de căi ferate (OSE). Persoanele rănite, printre care mecanicul de tren şi 14 pasageri, au fost transferate la spitalul din Lamia. Mecanicul trenului de pasageri a fost scos din locomotivă de o echipă de intervenţie. Accidentul s-a produs la ora locală 03.45, după ce trenul de pasageri care venea de la Salonic şi se îndrepta spre Atena a lovit mai multe vagoane ale marfarului, din motive necunoscute. OSE a deschis o anchetă, iar mecanicul trenului de marfă a fost reţinut.

Italia - Oficiali locali, arestaţi pentru corupţie

Guvernatorul regiunii italiene Abruzzo şi mai mulţi consilieri regionali au fost arestaţi luni, la Pescara, pentru acte de corupţie. Arestările au avut loc în cadrul unei anchete ce vizează sistemul medical din mai multe regiuni din Italia, între care Lazio şi Marche. Guvernatorul regiunii Abruzzo, Ottaviano Del Turco (63 de ani), membru al Partidului Democrat, este acuzat de asociere la infracţiuni. El se numără printre cele şase persoane arestate sau consemnate la domiciliu, între care şi consilierul regional pentru Sănătate, Bernardo Mazzocca şi secretarul general al guvernoratului regional, Lamberto Quarta. Aproximativ 35 de persoane sînt cercetate în cadrul anchetei, în principal pentru corupţie, fraudă şi spălare de bani. Sumele obţinute fraudulos se ridică la peste şase milioane de euro.

Coreea de Sud - Tensiuni diplomatice cu Japonia

O criză diplomatică se prefigurează între Japonia şi Coreea de Sud, din cauza unui grup de insule din Marea Japoniei, revendicate de ambele state. Ambasadorul sud-coreean la Tokyo va fi rechemat în ţară, în semn de protest faţă de decizia Japoniei de a-şi reafirma suveranitatea asupra teritoriului disputat. Guvernul sud-coreean a făcut anunţul după ce ministerul japonez al Educaţiei a publicat o serie de instrucţiuni care recomandă profesorilor să insiste pe caracterul japonez al insulelor, urmînd a fi aplicate începînd cu anul şcolar 2012. Purtătorul de cuvînt al guvernului japonez, Nobutaka Machimura, încercase să minimalizeze impactul acestei decizii, chiar înainte de anunţul Seulului, în speranţa că sud-coreenii for reacţiona calm şi subliniind faptul că Tokyo vrea să evite să afecteze relaţiile dintre cele două ţări. “Nu putem decît să ne exprimăm regretele profunde şi decepţia”, a reacţionat preşedintele sud-coreean, Lee Mzung-Bak, care a cerut miniştrilor săi să acţioneze cu fermitate cu privire la revendicarea japoneză. Săptămîna trecută, preşedintele Lee l-a întîlnit pe prim-ministrul japonez, Yasuo Fukuda, în marja summit-ului G8 din Japonia şi i-a cerut să renunţe la revendicarea suveranităţii asupra insulelor Dokdo. Arhipelagul, descoperit în secolul XIX, de o navă franceză, este ocupat de Coreea de Sud, care susţine că insulele îi aparţin de sute de ani.

Cehia - Explicaţii tehnice de la ruşi

Oficialii ruşi au dat asigurări Cehiei că reducerea cantităţii de petrol furnizate acestei ţări are explicaţii tehnice şi nu politice. Rusia a redus cu aproape jumătate cantitatea de petrol livrată Cehiei, săptămîna trecută, decizie considerată de unii drept o răzbunare a Moscovei pentru faptul că Praga a semnat acordul pentru găzduirea unei baze radar în cadrul scutului american antirachetă. Purtătorul de cuvînt al Ministerului ceh al Comerţului, Tomas Bartovsky, a spus că au exclus motivele politice după ce adjunctul ministrului, Tomas Huener, s-a întîlnit cu oficiali ruşi, la ambasada de Praga. Motivele sînt legate de extracţie şi relaţiile de afaceri dintre furnizori. Premierul Mirek Topolanek a susţinut ieri că motivele furnizorului rus sînt doar tehnice, iar “Guvernul nu va lua nicio măsură, pentru că, deocamdată, nu există nicio ameninţare pentru cetăţeni, datorită diversificării căilor de alimentare”. Dacă însă furnizările de petrol rusesc rămîn reduse la nivelul actual pînă la sfîrşitul lunii, Cehia va primi cu aproape 200.000 de tone mai puţin decît cantitatea prevăzută, de 500.000 de tone. Bartovsky a spus că Rusia poate face mai mult rău Cehiei reducînd livrările de gaze, pentru că în acest domeniu, aprovizionarea este mai puţin diversificată decît cea cu petrol. Acest lucru nu s-a întîmplat însă pînă în prezent, livrările de gaz nu au fost reduse nici măcar cu un singur metru cub, a subliniat el. Cehia, care are 10,4 milioane de locuitori, are rezerve de petrol şi produse petroliere pentru 95 de zile.

Ungaria - Grevă feroviară

Sute de trenuri erau anulate sau aveau întîrzieri, luni dimineaţă, în Ungaria, din cauza unei greve organizate la apelul principalului sindicat al feroviarilor, care cere din februarie mărirea salariilor, potrivit companiei feroviare naţionale MAV. Potrivit companiei feroviare, 98% dintre salariaţi erau în grevă, luni dimineaţă. Însă, preşedintele sindicatului VDSZSZ, Istvan Gasko, afirmă că aproape 80% dintre trenuri nu circulau, iar restul au avut întîrzieri. În cursul nopţii, doar 232 de feroviari din totalul de 1.017 au participat la grevă, adică 22%, dar cum era vorba despre controlori de trafic, indispensabili funcţionării normale a traficului feroviar, aceasta a perturbat destul de mult circulaţia. Discuţii între MAV şi liderii sindicali au avut loc luni, pentru a găsi o soluţie acestui conflict ce durează de mai multe luni. În urma vînzării filialei de transport de marfă a companiei naţionale, feroviarii cer o mărire de salariu de 10% şi o primă de 250.000 de forinţi (1.080 euro), pe lîngă cei 6,9% oferiţi deja de compania căilor ferate.

Olanda - Recompensă returnată

Cea mai înaltă instanţă judiciară elveţiană a condamnat Médecins sans Frontières să ramburseze 270.000 de euro Olandei, în legătură cu o recompensă dată în 2004 pentru eliberarea unui ostatic olandez din Rusia. Tribunalul federal a dat parţial cîştig de cauză guvernului olandez, care iniţial a fost condamnat în 2007m de justiţia elveţianăm la plata a 230.000 de euro asociaţiei MSF. Conţinutul deciziei nu a fost făcut public. MSF şi Haga sînt în conflict de patru ani în ceea ce priveşte condiţiile eliberării olandezului Arjan Erkel, un angajat al MSF-Elveţia, sechestrat timp de 20 de luni în Daghestan, pînă în aprilie 2004. Guvernul olandez a intentat, în iulie 2004, o acţiune în justiţie împotriva MSF-Elveţia, spunînd că a dat o recompensă de un milion de euro la cererea organizaţiei umanitare.

Lituania - Referendum nuclear

Parlamentul lituanian a cerut, luni, organizarea unui referendum fără caracter de constrîngere, privitor la extinderea funcţionării centralei nucleare din Ignalina, care datează din perioada sovietică, chiar dacă promisese că aceasta va fi închisă la sfîrşitul lui 2009. Biroul de presă al Parlamentului a informat că 88 deputaţi din totalul de 141 au votat pentru organizarea unui referendum la 12 octombrie, ziua în care vor avea loc alegeri generale. Centrala din Ignalina şi-a închis primul reactor la sfîrşitul lui 2004 şi oficial trebuie să se închidă la sfîrşitul anului viitor, aşa cum s-a convenit cu UE în momentul aderării Lituaniei. Alegătorii vor trebui să spună dacă sînt de acord cu extinderea funcţionării centralei prin termeni siguri din punct de vedere tehnic. Nu au fost date detalii. Centrala generează circa 70% din electricitatea statului baltic. Departamentul de legislaţie a Parlamentului a spus că o schimbare unilaterală în planul închiderii nu a fi legal, pentru că ar încălca Tratatul de aderare la UE, aprobat într-un referendum cu caracter de constrîngere în octombrie 2003. Premierul lituanian Gediminas Kirkilas a spus că ar dori să extindă perioada de funcţionare a centralei cel puţin pînă în 2012, dar Bruxelles-ului, care consideră că centrala este nesigură, a spus că aceasta nu este o opţiune. Lituania a spus că vrea să construiască o nouă centrală cu 3.200-3.400 megawaţi în cooperare cu Lituania, Estonia şi Polonia, pînă în 2015.

Afganistan - Civili ucişi

Şapte civili au fost ucişi luni, în estul Afganistanului, după ce o bombă a explodat la trecerea vehicului în care se aflau, au anunţat autorităţile locale, la o zi după ce nouă militari americani au fost ucişi într-un atac comis în provincia Kunar. “O bombă a explodat la trecerea unei camionete în provincia estică Paktika. Bomba a fost probabil amplasată pentru a viza un vehicul militar. Acest atac este opera inamicilor ţării noastre”, a precizat guvernatorul provinciei, referindu-se la insurgenţii talibani, alungaţi de la putere în 2001, de o coaliţie militară condusă de SUA. Forţele de securitate afgane şi internaţionale sînt vizate în mod frecvent de atentate, dar cel mai adesea, victimele se înregistrează în rîndurile civililor. Violenţele s-au dublat în intensitate în ultimii doi ani, în pofida prezenţei a 70.000 de militari ai celor două forţe multinaţionale, una a NATO şi cealaltă sub comandament american.

China - Incendiu mortal

Un incendiu a distrus, luni, un complex de mobilă în apropiere de Beijing, provocînd moartea a cel puţin nouă persoane şi rănirea uneia, relatează agenţia Xinhua. Pompierii din regiunea Quyang, situată la circa 200 de kilometri sud-vest de Beijing, au ajuns rapid la locul incidentului şi au stins incendiul. China este hotărîtă să evite orice fel de accidente în perioada Jocurilor Olimpice, care se vor desfăşura între 8 şi 24 august, la Beijing.

Marea Britanie - Vinovaţi de terorism

Trei suspecţi de terorism au pledat vinovat în faţa unui tribunal britanic, pentru că au plănuit, în 2006, atentate care vizau avioane transatlantice. Abdulla Ahmed Ali, în vîrstă de 27 de ani, Assad Sarwar, de 28 de ani şi Tanvir Hussain, de 27 de ani, au pledat vinovat la acuzaţiile de complot în vederea provocării unei explozii, în cadrul procesului desfăşurat la tribunalul din Woolwich, la sud-est de Londra şi care începuse în aprilie. Acuzaţii au pledat vinovat şi pentru perturbarea ordinii publice, prin distribuirea de înregistrări în care erau anunţate atentate cu bombă în Marea Britanie. Alte două persoane, Ibrahim Savant, de 27 de ani şi Umar Islam, de 30 de ani, au pledat de asemenea vinovat, însă doar pentru acest cap de acuzare. Cele cinci persoane fac parte dintr-un grup de opt acuzaţi judecaţi pentru că au plănuit, în august 2006, atentate sinucigaşe care vizau cel puţin şapte avioane care asigurau legătura între Marea Britanie şi Canada şi Statele Unite.

Australia - Captură de droguri

Poliţia australiană a arestat şapte traficanţi şi a confiscat 166 de kilograme de droguri ascunse într-un container trimis din Canada. Stupefiantele, în valoare de peste 30 de milioane de dolari, erau ascunse printre scaunele de masaj şi căzile tip jacuzzi aflate în container. Poliţiştii au confiscat mai multe pachete cu ecstasy, cocaină şi metil-amfetamină. Agenţii antidrog au declarat că urmăresc transportul din luna mai şi că speră să anihileze întreaga reţea de traficanţi. Şase dintre cei arestaţi sînt australieni, iar cel de-al şaptelea traficant este cetăţean canadian. Ei riscă pedepse cu închisoarea pe viaţă şi amenzi de 780.000 de dolari.

Mexic - Uragan în largul coastei pacifice

Furtuna tropicală Elida s-a transformat, luni, într-un uragan de categoria 1, în largul coastei pacifice a Mexicului, atingînd o viteză de 120 de kilometri pe oră, a anunţat Centrul Naţional pentru Uragane din SUA. Centrul uraganului a fost localizat la circa 535 de kilometri sud-sud-vest de Cabo Corrientes, Mexic. Uraganul se îndreaptă spre vest-nord-vest cu aproximativ 26 de kilometri pe oră iar în următoarele zile se aşteaptă o scădere a vitezei de înaintare, au menţionat meteorologii. Cateogria 1 reprezintă cel mai jos nivel din cele cinci pe scara Saffir-Simpson.