AFGANISTAN

Americani ucişi

Trei cetăţeni americani au fost ucişi de un poliţist afgan, într-un atac care a avut loc ieri dimineaţă, într-un spital din Kabul, a anunţat Ambasada SUA în capitala Afganistanului. Atacul a avut loc la ora locală 10.00, într-un spital administrat de organizaţia Cure International, cu sediul la Lemoyne, în Pennsylvania, estul SUA. Poliţistul, care asigura securitatea spitalului, se afla în afara clădirii şi a deschis focul asupra străinilor care intrau. Din păcate, trei dintre aceştia au fost ucişi. Un alt cetăţean străin, o femeie din cadrul personalului medical, a fost rănit, iar starea sa este stabilă. Atacatorul a fost la rândul său rănit şi reţinut de poliţie. O anchetă este în curs de desfăşurare. Atacul nu a fost revendicat, iar talibanii, care au declanşat o revoltă violentă după îndepărtarea de la putere, în 2001, de către coaliţia militară internaţională, nu au recţionat. Situat în vestul capitalei afgane, spitalul Cure International are aproape 100 de paturi, 27 de medici şi 64 de infirmiere, care tratează aproape 37.000 de pacienţi pe an. Prezentă în peste 30 de ţări, organizaţia fondată în 1998 este specializată în principal în îngrijirea copiilor. Acesta este cel mai recent atac vizând cetăţeni străini sau locuri frecventate de străini în Afganistan, după ce primele luni ale anului au fost marcate de incidente violente. La începutul lunii aprilie, Anja Niedringhaus, fotograf al agenţiei Associated Press, a fost ucisă de un poliţist afgan, în provincia Khost din estul ţării.

MAREA BRITANIE

Incident aerian

Forţele aeriene britanice au trimis un avion de vânătoare Typhoon pentru a intercepta două bombardiere ruseşti care se apropiau de spaţiul aerian britanic, informează Sky News. Două bombardiere ruse de tip Tupolev Tu-95 au fost observate, miercuri după-amiază, în apropierea coastelor Scoţiei. Un avion de vânătoare de tip Typhoon a decolat imediat de la baza aeriană britanică Leuchars. Avioanele militare ruseşti s-au îndepărtat imediat, fără incidente. Şi forţele aeriene olandeze au trimis două avioane de vânătoare de tip F-16, din cauza acestui incident.

SUA

Informator FBI, hacker de site-uri străine

Un informator al Biroului Federal de Investigaţii din SUA a coordonat sute de atacuri cibernetice vizând site-uri străine, inclusiv platforme online guvernamentale din Iran, Siria, Brazilia şi Pakistan, arată documente oficiale prezentate de ziarul ”The New York Times”. Atacurile informatice au avut loc în 2012, având rolul de a colecta cantităţi semnificative de date. Documentele au fost ţinute secrete până acum. Nu se ştie dacă FBI a ordonat direct atacurile cibernetice, dar este posibil ca autorităţile federale americane să fi utilizat hackeri pentru a colecta informaţii din străinătate, chiar dacă, în paralel, existau operaţiuni pentru destructurarea unor grupuri precum Anonymous. Atacurile au fost orchestrate de Hector Xavier Monsegur, care folosea pseudonimul online Sabu şi făcea parte din grupul de hackeri Anonymous, specializat în atacarea unor obiective importante, inclusiv a site-urilor companiilor PayPal şi MasterCard. Până în anul 2012, Monsegur, care locuieşte în New York, fusese arestat de mai multe ori şi ajutase autorităţile să depisteze alţi membri ai grupării Anonymous.

RUSIA

Arestare prelungită

Arestarea la domiciliu a liderului opoziţiei ruse, Aleksei Navalnîi, a fost prelungită cu şase luni, de o instanţă din Moscova, într-un dosar de escrocherie în care acesta riscă zece ani de închisoare. ”Săptămâna aceasta, am fost zilnic la tribunal. Este super”, a ironizat Navalnîi. Ieri dimineaţă, o instanţă din Moscova l-a găsit pe Aleksei Navalnîi vinovat de calomnie împotriva unui vicepreşedinte al Dumei de Stat, fiind condamnat să remedieze public afirmaţiile. Marţi, Navalnîi a fost condamnat la plata unei amenzi pentru calomnierea unui parlamentar din Moscova. În procesul de ieri, Navalnîi, în vârstă de 37 de ani, este acuzat de escrocherie şi spălare de bani, pentru că ar fi deturnat 27 de milioane de ruble (546.000 de euro) în detrimentul firmei franceze de produse cosmetice Yves Rocher.

CANADA

Seism

Un cutremur cu magnitudinea de 6,6 grade a avut loc miercuri seara în largul insulei canadiene Vancouver, în Pacific, a anunţat Institutul american de Geofizică USGS, fără să provoace victime sau pagube. Epicentrul seismului, care s-a produs la ora 3.10 GMT, s-a situat la 94 de kilometri sud de Port Hardy, la extremitatea de nord-est a insulei şi la o adâncime de 11,4 kilometri, potrivit USGS. Nu a fost emisă vreo alertă de tsunami pentru regiuni potenţial ameninţate, şi anume Columbia Britanică din Canada şi statele americane Washington, Alaska, Oregon şi California, a anunţat centrul de alertă pentru tsunami de la Palmer, în Alaska. Primarul din Port Hardy, Bev Parnham, a declarat că nicio persoană nu a fost rănită în oraş. Insula Vancouver se află în largul coastelor de vest ale Canadei şi ale megalopolisului cu acelaşi nume.

KOSOVO

Tribunal pentru crime de război

Parlamentul din Kosovo a aprobat, miercuri, un proiect vizând înfiinţarea unui tribunal internaţional însărcinat cu judecarea crimelor de război comise de gherila kosovară în timpul conflictului sârbo-kosovar din perioada 1998-1999. Înainte de vot, premierul Hashim Thaci a explicat deputaţilor că ”tribunalul va reabilita numele Kosovo, pătat de acuzaţiile injuste conţinute în raportul Marty”. Raportul Consiliului Europei, elaborat de Dick Marty, prezintă dovezi ale execuţiilor comise de membri ai gherilei kosovare (UCK). El evocă, în special, un trafic de organe prelevate de la circa 500 de prizonieri sârbi şi rromi, în timpul războiului, în acest caz fiind implicat şi fostul şef al gherilei, însuşi premierul Hashim Thaci, care respinge acuzaţiile. Occidentalii au exercitat presiuni asupra autorităţilor kosovare pentru a le determina să aprobe înfiinţarea noii insituţii, înainte ca Parlamentul să fie dizolvat în vederea alegerilor generale care vor avea loc anul acesta. Decizia Legislativului din Kosovo a fost salutată de Bruxelles şi Washington, principalii susţinători ai independenţei kosovare, proclamată în 2008. Parlamentul kosovar a aprobat, de asemenea, prelungirea până în iunie 2016 a mandatului misiunii de poliţie şi justiţie Eulex a UE. Lansată în 2008, la câteva luni după proclamarea independenţei Kosovo, Eulex are misiunea de a întări statul de drept în acest teritoriu, fiind însărcinată inclusiv cu soluţionarea dosarelor considerate prea sensibile pentru justiţia locală. Conflictul armat sârbo-kosovar din anii 1998-1999, în care s-a implicat şi NATO, prin lovituri aeriene împotriva Serbiei, s-a soldat cu circa 10.000 de victime, peste 1.700 de persoane fiind în continuare date dispărute.

ISRAEL

Suspendarea negocierilor

Israelul a decis suspendarea negocierilor de pace cu palestinienii, ca reacţie la acordul de reconciliere interpalestinian, anunţă biroul premierului Benjamin Netanyahu. ”Guvernul israelian a decis în unanimitate că nu poate purta negocieri cu un Executiv palestinian din care face parte Hamas, o organizaţie teroristă care vrea distrugerea Israelului”, a comunicat biroul premierului israelian. Mişcarea islamistă Hamas, care deţine controlul asupra Fâşiei Gaza, a semnat, miercuri, un acord de reconciliere cu Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei (OEP), condusă de Mahmoud Abbas, preşedintele Autorităţii Naţionale Palestiniene.