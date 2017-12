ITALIA

Româncă arestată

O româncă de 62 de ani a fost arestată în Italia, după uciderea soţului ei italian, în vârstă de 78 de ani, după o căsătorie care a durat mai puţin de un an. Crima a avut loc în localitatea Nicotera din regiunea Calabria, unde cei doi soţi îşi petreceau vacanţa. După o ceartă aprinsă, românca l-a înjunghiat în piept pe soţul ei, omorându-l pe loc. Imediat după tragedie, femeia a sunat la serviciile de urgenţă, explicând ce s-a întâmplat. Românca a fost arestată preventiv pentru omor calificat.

MALTA

Român agresat

Un român este în stare critică, în Malta, după ce a fost implicat într-o altercaţie cu o altă persoană, în locuinţa sa din oraşul Birzebbuga, informează ziarul ”Malta Today”. Altercaţia în care a fost implicat românul de 28 de ani a avut loc duminică seara, poliţia aflând de incident când victima a fost transportată la spital. Medicii au declarat că românul este în stare critică, fiind rezervaţi în legătură cu şansele sale de supravieţuire. Autorităţile malteze au declanşat o anchetă în acest caz.

FINLANDA

Împuşcat mortal

Un bărbat înarmat a împuşcat mortal o persoană, ieri, în centrul capitalei Finlandei, Helsinki, la câteva sute de metri distanţă de gară, transmite presa finlandeză. Potrivit tabloidului ”Iltalehti”, suspectul, un tânăr, a fost arestat şi dus la poliţie. Nicio altă persoană din cele aflate în zonă la momentul atacului nu a fost rănită.

CHINA

Atentat sinucigaş

Ieri, un sătean furios pe autorităţile din regiunea sa a detonat explozivi într-o clădire guvernamentală, sinucigându-se şi rănind cinci persoane, a anunţat presa de stat. Qu Huaqiang, un petiţionar nemulţumit, a comis atacul într-un edificiu oficial din oraşul Tengjia, provincia Shandong. Actul disperat al lui Qu a fost salutat de numeroşi internauţi, care au criticat inutilitatea sistemului de petiţii din China, ce permite teoretic să te adresezi la un nivel adiministrativ superior, pentru repararea unui prejudiciu. În realitate, petiţionarii nu reuşesc aproape niciodată să li se recunoască validitatea reclamaţiilor, ceea ce determină locuitorii să se revolte. Exproprierea locuinţelor şi terenurilor reprezintă una din cauzele frecvente ale protestelor, câteodată foarte violente. Însă atentatele sinucigaşe sunt rare în ţară. O femeie s-a aruncat în aer, în mai, în sud-vestul ţării, atunci când negocia compensaţii financiare pentru demolarea casei sale, ucigând alte două persoane şi rănind 14. Şi în mai 2011, un şomer de 52 de ani, declarându-se victima unei nedreptăţi, a comis un triplu atentat în apropierea clădirilor publice din oraşul Fuzhou, provincia Jiangxi, făcând patru morţi, printre care şi el.

TURCIA

Confruntări violente

Nouă membri din cadrul forţelor de securitate turce, poliţişti şi militari şi aproximativ 20 de rebeli kurzi au murit în confruntări armate violente, în noaptea de duminică spre luni, în sud-estul Turciei, a declarat Vahdettin Özkan, guvernatorul din Sirnak, provincie la graniţa cu Irakul. În urma unor confruntări în localitatea Beytüssebap, care face parte din această provincie, au fost ucise 20 de persoane din cadrul Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK). Un grup nedeterminat de rebeli a atacat, duminică seara târziu, cu puşti mitraliere şi lansatoare de rachete, un complex din domeniul securităţii de la Beytüssebap, omorând agenţii de securitate. Poliţiştii şi militarii au ripostat, provocând confruntări violente. PKK şi-a multiplicat, în ultimele luni, atacurile împotriva forţelor de la Ankara.

PORTUGALIA

Incendii ucigaşe

O persoană a murit într-un incendiu care afectează, de duminică dimineaţa, districtul Santarem din centrul Portugaliei, în timp ce focare din mai multe regiuni mobilizau, ieri, peste 1.400 de pompieri. Un bărbat, a cărui vârstă nu a fost precizată, a fost găsit carbonizat în oraşul Urqueira, aproape de Ourem. Incendiul din districtul Ourem, care a distrus două case şi o uzină, era cel mai îngrijorător, ieri dimineaţă, în Portugalia. Incendiile de pădure şi arbuşti, care fac dezastru în districtele Porto, Santarem, Coimbra, Aveiro, Guarda, Viseu şi Beja, mobilizau peste 1.400 de pompieri, ajutaţi de şapte elicoptere şi 400 de vehicule. Portugalia, care este afectată, în acest an, de o secetă gravă, s-a confruntat cu o creştere a numărului de incendii, în această vară. Duminică, incendiile au determinat întreruperea circulaţiei pe mai multe autostrăzi şi linii de cale ferată. Pe unele rute au fost introduse autocare. Circulaţia rutieră şi feroviară era restabilită ieri dar câteva perturbări continuau să afecteze reţeaua feroviară.

MAREA BRITANIE

Poliţişti răniţi la Belfast

Duminică, 47 de poliţişti au fost răniţi în violenţele intercomunitare din Belfast, capitala Irlandei de Nord, în timpul unei parade organizate de susţinătorii alipirii provinciei la Irlanda, potrivit unui bilanţ al poliţiei, anunţat ieri. Membrii comunităţii protestante, favorabili menţinerii Irlandei de Nord în Marea Britanie, au încercat duminică să perturbe un marş organizat de republicanii catolici, susţinători ai unei alipiri la Irlanda. Cele două tabere s-au confruntat cu poliţiştii care încercau să le ţină la distanţă una de cealaltă. Protestatarii au aruncat în poliţişti cu pietre, cărămizi şi cocktail-uri Molotov. Patru dintre ei au fost spitalizaţi, iar 43 au primit întrijiri pentru răni uşoare. Timp de trei decenii, Irlanda de Nord a fost teatrul unor tulburări intercomunitare care s-au soldat cu moartea a 3.500 de persoane. În 1998 a fost încheiat un acord de pace dar violenţe sporadice au loc în continuare.

GERMANIA

Grevă mai amplă la Lufthansa

Personalul navigant comercial din cadrul Lufthansa, cea mai importantă companie aeriană germană, va efectua, astăzi, o nouă grevă, după ce a încetat lucrul vineri şi sâmbătă, a anunţat sindicatul german UFO, duminică. UFO a mai precizat că mişcarea de protest ar urma să fie mai amplă decât vineri, când s-a limitat la aeroportul de la Frankfurt, al treilea cel mai important din Europa şi care a durat opt ore, între ora 3.00 GMT şi ora 11.00 GMT. Sute de zboruri au fost anulate. Organizarea grevei a fost decisă după eşecul unor negocieri cu conducerea referitoare la acordarea unor creşteri salariale şi la condiţiile de muncă. În aprilie, sindicatul a solicitat o creştere a salariilor cu 5% pe 15 luni, care să se aplice retroactiv, începând de la 1 ianuarie, pentru a recupera cei trei ani de stagnare. Sindicatul respinge totodată recurgerea la personal de cabină interimar la bordul avioanelor din cadrul Lufthansa. Potrivit lui Peter Gerber, şeful de personal pentru traficul pasagerilor din cadrul companiei, Lufthansa a propus o creştere a remuneraţiilor cu aproximativ 3,5%.

ELVEŢIA

Dispută... aeriană

Un avion al companiei Swiss care asigura legătura între Zurich şi Beijing s-a întors din drum, duminică, după şase ore de zbor, din cauza unei dispute violente între doi pasageri asiatici. Pasagerii turbulenţi, doi chinezi de 27, respectiv 57 de ani, au fost predaţi poliţiei cantonale din Zurich, după aterizarea avionului Airbus A340. Când căpitanul a decis să se întoarcă, avionul se afla la est de Moscova. Căpitanul a preferat să se întoacă la Zurich decât să aterizeze de urgenţă la Moscova, pentru a evita dificultăţile adminsitrative. Avionul transporta 200 de pasageri care şi-au petrecut noaptea de duminică spre luni într-un hotel din Zurich. Cheltuielile au fost suportate de compania Swiss, călătorii reluându-şi călătoria spre Beijing cu alte zboruri care au decolat ieri, deoarece cursa de ieri a companiei Swiss era deja completă.

MEXIC

Poliţişti acuzaţi de răpire

Poliţiştii mexicani, care au rănit, la sfârşitul lunii august, doi angajaţi a Guvernului american, trăgând asupra vehiculului lor diplomatic, în apropiere de Mexico, sunt anchetaţi pentru răpire. Pe 24 august, în circumstanţe încă neclare, cel puţin 12 poliţişti federali au deschis focul asupra unui vehicul cu numere de înregistrare diplomatice şi în care se aflau doi angajaţi a Guvernului american, precum şi un căpitan a marinei mexicane. Atacul a fost calificat drept ambuscadă de ambasada SUA la Mexico. Poliţiştii implicaţi au fost plasaţi în detenţie pentru 40 de zile, în aşteptarea rezultatelor anchetei Parchetului. ”New York Times”, citând surse oficiale americane, a anunţat că cei doi americani care au fost răniţi erau agenţi CIA şi se îndreptau spre un câmp de tragere, pentru a instrui militari, atunci când au fost urmăriţi şi atacaţi de mai multe vehicule. Potrivit informaţiilor de presă, cei doi americani şi militarul mexican care se afla cu ei au rămas în viaţă datorită blindajului vehiculului.

PAKISTAN

Diplomaţi americani răniţi

Autorităţile americane au anunţat ieri că doi dintre diplomaţii lor au fost răniţi într-un atentat cu maşină-capcană la Peshawar, oraş important din nord-vestul Pakistanului, fără a exclude ca alţi cetăţeni americani să fi fost ucişi în atac. Mian Iftikhar Hussain, ministrul Informaţiilor provinciei Khyber Pakhtunkhwa, a anunţat mai înainte că explozia a ucis doi americani. El şi-a confirmat declaraţia după difuzarea comunicatului ambasadei americane, care nu precizează dacă alţi americani, fără calitate diplomatică, au fost răniţi sau ucişi în timpul acestui atac. Autorităţile americane au confirmat că un vehicul al consulatului era ţinta a ceea ce pare a fi un atac terorist. Atentatul s-a produs ieri dimineaţă, la Peshawar, aproape de birourile Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiaţi (HCR) şi de un cartier rezidenţial în care sunt instalaţi angajaţi ai consulatului american şi birouri ale unor ONG-uri străine. Patru poliţişti pakistanezi în serviciu au fost răniţi în timpul atacului. Potrivit primelor anunţuri, un vehicul cu o bombă în interior era staţionat la marginea străzii, la 25 de metri de birourile UNHCR, înainte de a exploda. Dar conform noilor informaţii, un kamikaze a lovit vehiculul consulatului american care circula pe drum. Autorităţile au afirmat că au găsit un paşaport american pe jumătate ars în maşina distrusă.

FRANŢA

Şomaj record

Numărul şomerilor din Franţa a depăşit nivelul de trei milioane, au anunţat, ieri, autorităţile de la Paris. Aceste date amplifică presiunile asupra preşedintelui Francois Hollande, a cărui administraţie este criticată pentru că nu a reuşit să rezolve problemele economice cu care se confruntă Franţa. Rata şomajului în Franţa este în prezent de 10%. Potrivit ziarului ”Le Figaro”, ultima dată când s-au înregistrat trei milioane de şomeri a fost în 1999. Ministrul francez al Muncii, Michel Sapin, a avertizat că situaţia s-ar putea înrăutăţi. Premierul Jean-Marc Ayrault a apreciat că nivelul şomajului este foarte ridicat. Economia franceză, a doua mare economie din Zona Euro, a înregistrat o creştere zero în trimestrul al doilea al acestui an comparativ cu trimestrul precedent, potrivit unei prime estimări publicate luna trecută de Institutul francez de statistică. Este al treilea trimestru consecutiv în care PIB-ul Franţei înregistrează o creştere zero. Cu toate acestea, rezultatele preliminare sunt mai bune decât se aşteptau analiştii. Atât Banca Centrală a Franţei, cât şi mai mulţi economişti se aşteptau ca economia franceză să înregistreze o contracţie de 0,1% în al doilea trimestru al acestui an.

OLANDA

Karadzic, respins

Tribunalul Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie (TPI) a respins, ieri, o cerere a fostului lider politic al sârbilor din Bosnia, Radovan Karadzic, acuzat, printre altele, de genocid, privind organizarea unui nou proces împotriva sa, a anunţat instanţa cu sediul la Haga. Inculpatul a cerut la 13 august să fie organizat un nou proces împotriva sa, acuzând procuratura de întârzieri în divulgarea de documente care l-ar disculpa. Vorbind de sute de mii de pagini de documente de care ar fi fost privat, fostul lider politic a spus că în acest fel a suferit un prejudiciu. TPI a susţinut însă că inculpatul nu a suferit niciun prejudiciu, deoarece procesul a fost amânat în mai multe rânduri, pentru a-i permite lui Radovan Karadzic să ia cunoştinţă de documente divulgate târziu de acuzare. Fostul lider politic al sârbilor din Bosnia este inculpat pentru genocid, crime împotriva umanităţii şi crime de război comise în timpul războiului din Bosnia (1992-1995). El trebuie să răspundă în primul rând pentru masacrarea a 8.000 de bărbaţi şi băieţi musulmani la Srebrenica, în iulie 1995, cel mai sângeros masacru după cel de-al Doilea Război Mondial. Procesul lui Radovan Karadzic, arestat în iulie 2008, la Belgrad, după ce a stat ascuns 13 ani, s-a deschis în octombrie 2009. Inculpatul, care pledează nevinovat şi care se apără singur, urmează să înceapă la 16 octombrie prezentarea de elemente de probă care să-l disculpe.