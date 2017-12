Temperaturi autentice de vară în aprilie

Vremea se încălzește din ce în ce mai mult în următoarele zile, astfel că temperaturile vor ajunge la 28 de grade C în anumite regiuni. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), marţi, 5 aprilie, maximele se vor încadra între 10 și 24 de grade C în Dobrogea, însă pe litoral vor fi valori maxime de 11 - 12 grade C. ”Pentru ziua de miercuri (6 aprilie - n.r.), vremea se va menţine mult mai caldă decât normalul pentru această perioadă, adică vom avea 13 grade C în zona de ţărm a Dunării şi 28 de grade Celsius în sud-vest şi sudul extrem al ţării”, a declarat meteorologul Adrian Boariu. Joi, 7 aprilie, va fi și mai cald. În Dobrogea, maximele vor fi cuprinse între 14 și 27 grade C, iar minimele între 8 și 10 grade C. Vor fi cu 10 grade Celsius mai mult decât ar fi normal pentru această perioadă, a avertizat meteorologul. ”O explicaţie ar fi faptul că dinspre partea de nord a Africii este o circulaţie a aerului din sector predominant sudic, care avansează o masă de aer foarte cald. Influenţa acestei mase de aer foarte cald, combinată cu o perioadă mai lungă de strălucire a soarelui, duce la aceste temperaturi ridicate, care nu sunt normale pentru această perioadă”, a spus Boariu. După 7 aprilie nu se vor mai înregistra variaţii semnificative termice în Dobrogea, nici la valorile diurne, nici la cele nocturne. Probabilitatea cea mai mare de averse va fi în intervalul 9 - 11 aprilie, când pot fi moderate cantitativ, potrivit specialiștilor de la ANM.